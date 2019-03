Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Co innego mówi premier, co innego ustawa

Premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że nowy dodatek dla emerytów ma być wypłacany nie tylko w wyborczym 2019 roku. Projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji, zakłada co innego.

- To jest coś, co planujemy również w kolejnych latach. Oczywiście Emerytura plus nie jest tylko w jednym roku - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Jeszcze mocniej szef rządu sformułował to w opublikowanej w piątek rozmowie z "Super Expressem".

- Mogę zapewnić, że trzynasta emerytura to nie jest "jednorazowy strzał" - podkreślił.

Co innego w ustawie

Zapowiedzi premiera nie znajdują jednak pokrycia w projekcie przepisów, który do konsultacji międzyresortowych skierowało w czwartek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sam tytuł projektu to "ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.". Rok 2019 pojawia się zresztą w projekcie kilka razy.

W tej sytuacji pojawiły się wątpliwości, czy nowe "jednorazowe świadczenie" można w ogóle nazywać "trzynastką", która jest wypłacana co roku (takiego sformułowania używali premier oraz minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska).

"Jednorazowe świadczenie dla 9,7 mln emerytów i rencistów wypłacone w maju, kilka dni przed wyborami do parlamentu UE nazywać "trzynastką"? Serio? Może lepiej 'emerytura kampanijna', 'świadczenie wyborcze", 'dodatek urnowy' albo krócej 'urnowe'?" - komentował na Twitterze ekonomista z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Mundry.



Koszty

Wątpliwości dotyczą także słów minister Rafalskiej w sprawie kosztów świadczenia. Minister mówiła w tym kontekście o 10,7 mld zł. Są to jednak wyliczenia na podstawie kwoty brutto 1100 zł. Emeryci i renciści do ręki dostaną mniej - 888 zł.

"Tzw. trzynasta emerytura, czyli jednorazowy dodatek do emerytur i rent wypłacanych w maju będzie opodatkowany i objęty składką zdrowotną. 2 mld zł wróci do budżetu państwa i NFZ, faktyczny koszt dla finansów publicznych to 8,7 mld zł" - zauważył główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski.



Obietnice PiS

Pod koniec lutego, podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział od 1 lipca wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i wypłatę dodatkowego świadczenia dla emerytów.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że świadczenie Emerytura plus będzie wypłacane osobom pobierającym emerytury lub renty bez względu na ich wysokość.

Ponadto PiS zapowiedział zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i co najmniej dwukrotne podniesienie kwoty uzyskania przychodów, a także przywrócenie zredukowanych wcześniej połączeń autobusowych, co dotyczyć ma przede wszystkim mniejszych miast i wsi.

