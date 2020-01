Optymistyczna singielka, przynajmniej 20-letnia, chcąca polecieć w kosmos - takiej kobiety szuka japoński miliarder Yusaku Maezawa. Trzeba się spieszyć, bo termin na zgłoszenia mija 17 stycznia.

Maezawa to kolekcjoner sztuki, celebryta i jedna z najbarwniejszych postaci w Japonii. O właścicielu handlującej ubraniami firmy Zozo regularnie piszą plotkarskie media.

W 2018 roku szef SpaceX Elon Musk poinformował, że Japończyk ma być pierwszym pasażerem, który poleci dookoła Księżyca. Misja planowana jest na 2023 rok i będzie to pierwsza podróż księżycowa od 1972 roku. 44-letni miliarder zaznaczył, że w kosmiczny rejs chciałby wybrać się z "wyjątkową" kobietą.

"Szukam partnerki na całe życie"

"Coraz bardziej doskwierają mi uczucia samotności i pustki. Jest jednak jedna rzecz, o której wciąż myślę: nieustannej miłości do jednej kobiety" - pisze Maezawa na stronie z ogłoszeniem.

Gwoli ścisłości wyjaśnijmy, że miliarder również jest singlem, choć od niedawna - w listopadzie rozstał się z aktorką Ayame Goriki, z którą był w związku przez 1,5 roku.

"Szukam partnerki na całe życie. Z moją przyszłą partnerką chce wykrzyczeć w przestrzeń kosmiczną deklarację naszej miłości i pokoju na świecie" - czytamy dalej w internetowym ogłoszeniu matrymonialnym.

Na stronie znajduje się cała lista warunków, które musi spełnić wybranka ekscentrycznego miliardera oraz harmonogram trwającego przez trzy miesiące procesu aplikacyjnego. Aplikantki muszą być m.in. singielkami, przynajmniej 20-letnimi, zawsze optymistycznymi i do tego chcącymi polecieć w kosmos. Na przygotowanie zgłoszenia mają tylko kilka dni - termin mija 17 stycznia.

Na stronie zapowiadany jest również film dokumentalny, w którym przedstawiona będzie historia tej szczególnej miłości.

Marzenie Maezawy o locie z wybranką serca na Księżyc nie należy do tych banalnych i z całą pewnością można je uznać za nietuzinkowe, ale podobny pomysł już pojawił się w popkulturze. Niecałe ćwierć wieku temu prawie identyczna historia została opisana przez zespół Savage Garden w jednej z piosenek ("To The Moon & Back"). Choć pewnie autorzy tych słów nie przypuszczali, że ktoś nie tylko będzie w stanie, ale i spróbuje wprowadzić je w czyn.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020





Pragnienie wielu

W kosmiczną turystykę inwestują też inni znani miliarderzy. Jeff Bezos, właściciel Amazona i najbogatszy człowiek świata, założył w 2000 roku spółkę Blue Origin, zajmującą się produkcją rakiet i mającą oferować cywilne loty w kosmos.

Kosmiczna turystyka jest również wielkim marzeniem Richarda Bransona, znanego z wizjonerskich pomysłów i ekscentrycznego sposobu bycia. Do tej pory bilet na lot w kosmos z Virgin Galactic zarezerwowało około 700 osób, w tym Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Katy Perry.

W przypadku Muska podbój kosmosu nie ogranicza się tylko do turystycznych podróży wokół Księżyca. Marzeniem miliardera jest organizacja prywatnej wyprawy na Marsa, a następnie zbudowanie miasta na Czerwonej Planecie.