Od piątku tylko pasażerowie z wykupioną dodatkową usługą mogą zabrać bagaż podręczny na pokład samolotu - poinformowały linie lotnicze Wizz Air. Jak tłumaczy węgierski przewoźnik, powodem zmian jest ograniczona ilość miejsca w części dla pasażerów.

Zmiany dotyczą osób, które nie mają wykupionej usługi Wizz Priority. Jak przypomniano w komunikacie, nadal mogą one podróżować z jedną bezpłatną sztuką bagażu podręcznego. Jego maksymalne wymiary to 55 x 40 x 23 cm (waga do 10 kg).

Jakie zmiany?

Zgodnie jednak z nowymi zasadami, które weszły w życie w piątek (24 sierpnia), jeśli wymiary bagażu podręcznego przekraczają 40 x 30 x 18 cm, pasażer musi odprawić go bezpłatnie na stanowisku odprawy i odebrać przy taśmie bagażowej na lotnisku docelowym.

Oto najpopularniejsze kierunki lotnicze z Polski. Dominuje jeden kraj Wielka Brytania była najczęściej wybieranym kierunkiem przez pasażerów obsłużony... zobacz więcej » Dotychczas nie było takiego obowiązku. Podróżnym bez usługi Wizz Priority odbierano ich bagaże tuż przed wejściem do samolotu.

Co ważne, jeśli bagaż podręczny jest mniejszy niż 40 x 30 x 18 cm, pasażerowie mogą zabrać go na pokład samolotu, ale musi on zostać umieszczony pod siedzeniem.

Nic nie zmienia się za to dla podróżnych z wykupioną usługą WIZZ Priority.

W takim przypadku, mogą oni zabrać do kabiny bagaż podręczny (55 x 40 x 23 cm) oraz jedną dodatkową sztukę małego bagażu podręcznego (maksymalnie 40 x 30 x 18 cm).









Jednocześnie przedstawiciele węgierskiego przewoźnika zalecają "wszystkim pasażerom zabranie niezbędnych rzeczy do kabiny (takich jak artykuły higieny osobistej, paszporty i inne dokumenty) oraz rzeczy wartościowych, takich jak biżuteria, telefony czy aparaty fotograficzne".

Nowe zasady w Ryanairze

Przypomnijmy, że na zmiany w zasadach przewozu bagaży zdecydowały się także linie lotnicze Ryanair.

Wejdą one w życie od 1 listopada, a pasażerowie będą musieli zapłacić za większy bagaż podręczny.