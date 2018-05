Cena wanilii znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat, co wywołuje duży ból głowy u producentów lodów - pisze BBC. Przy cenie wynoszącej około 600 dolarów za kilogram popularna przyprawa jest teraz droższa od srebra.

BBC jako przykład podaje firmę Snugburys Ice Cream prowadzoną przez trzy siostry niedaleko angielskiego miasta Nantwich. Produkuje ona około pięciu ton lodów tygodniowo. 1/3 z jej 40 smaków zawiera wanilię. Siostry płacą teraz za ekstrakt 30 razy więcej niż w poprzednich latach.



Inna opisywana przez BBC firma o nazwie Ruby Violet w ogóle przestała produkować lody z wanilią - ze względu na rosnące koszty.

Dlaczego ceny rosną?

Zdecydowana większość wanilii - ponad 75 proc. - uprawiana jest na Madagaskarze, wyspie położonej w pobliżu południowo-wschodniego wybrzeża Afryki.

- Głównym powodem wysokiej ceny wanilii jest cyklon, który w marcu 2017 roku uderzył w wyspę i zniszczył wiele plantacji - tłumaczy Julian Gale, analityk giełdowy z IEG Vu. - Były nadzieje, że cena będzie spadać, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, ponieważ popyt jest tak silny - dodaje.

Innymi dużymi producentami są Papua Nowa Gwinea, Indie i Uganda.

BBC zwraca uwagę, ze przyprawę wydobywa się z delikatnego kwiatu wanilii. Aromat pochodzi z jej nasion lub "strąków". Jest to roślina stosunkowo trudna w pielęgnacji.

W rezultacie wanilia jest drugą najdroższą przyprawą na świecie, zaraz po szafranie. Co ciekawe, jest też droższa od srebra, bowiem kilogram tego kruszcu kosztuje trochę ponad 530 dolarów.



Wanilia to nie tylko lody. Przyprawa podnosi smak wielu słodkich dań. Posiada też wiele niekulinarnych zastosowań, takich jak aromatyzowanie perfum, kosmetyków, cygar i likierów.



Producenci żywności kupują również proszek waniliowy w postaci małych, czarnych kropek. Jego cena wzrosła trzykrotnie.



Alternatywą dla wanilii może być syntetyczny aromat zwany waniliną. Wydobywa się go z drewna, a czasem nawet z ropy naftowej. Szacuje się, że będzie on teraz szerszej stosowany w różnych branżach.