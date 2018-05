Odtwórz: Jedziesz na wakacje do Włoch? To warto wiedzieć, by uniknąć mandatu

Plaża dozwolona tylko od 16 do 29 lat zostanie otwarta we włoskiej miejscowości Bellarna-Igea Marina nad Adriatykiem. Tak zwana studencka plaża zaprasza tych, którzy chcą spędzać czas nad morzem w sposób, jaki nie zawsze wszystkim odpowiada: głośno i na zabawie.

Na pierwszej takiej plaży we Włoszech, zorganizowanej w regionie Emilia-Romania, zapewniona będzie swoboda i rozrywka, a młodzież nie będzie musiała czuć się skrępowana. Nikt tam nie będzie strofował za to, że hałas, muzyka, zabawa i zawody sportowe przeszkadzają innym. Dozwolona będzie tam między innymi gra w piłkę, której zabrania się w wielu innych miejscach nad morzem w trosce o spokój plażowiczów.

Liczne atrakcje dla młodzieży

Zaproszenie skierowane jest do uczniów szkół średnich i studentów, także zagranicznych, przebywających we Włoszech w ramach europejskiego programu Erasmus. Plaża, otwarta od 7 czerwca do końca września, będzie, jak zapowiedziano, ośrodkiem rozrywki i sportów oraz miejscem koncertów. Będzie tam także bar.



Pomysłodawcy, jak informuje boloński dziennik "Il Resto del Carlino", zapewniają, że wszystkie atrakcje odpowiadać będą oczekiwaniom młodych ludzi.



Na powitanie każdy otrzyma zabawny "anty-dzienniczek", by zapomnieć o szkole, komplet krzyżówek i quizów do rozwiązania oraz mały dzwonek-zabawkę.



Usługi na plaży dostępne będą za okazaniem abonamentu, na którym kredyt będzie rósł wraz z kolejnymi wizytami.