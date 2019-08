Jesienią TVN Discovery Polska szykuje wiele niespodzianek i atrakcji. Już niedługo zobaczymy dalszy ciąg losów Darka Jankowskiego i jego rodziny w serialu "39 i pół tygodnia". Widzowie będą mogli też śledzić zmagania divy polskiej muzyki Edyty Górniak za kierownicą w "My way". Dużą dawkę humoru i wzruszeń zapewni natomiast program "Starsza pani musi fiknąć", w którym na nowo poznają się dorosłe dzieci i ich rodzice. Widzowie będą mogli też obejrzeć kontynuacje najpopularniejszych hitów z oferty TVN-u, takich jak "Kobieta na krańcu świata", "Milionerzy" czy "Top Model".

W czwartek odbyła się prezentacja programowa TVN Discovery Polska. Na widzów czeka wiele nowości. Nie zabraknie również kolejnych edycji znanych i lubianych programów.

NOWOŚCI PROGRAMOWE TVN DISCOVERY POLSKA - CO ZOBACZYMY JESIENIĄ?

"My Way" od 30 października, środa, 21.30 na antenie TVN



Przepisy ruchu drogowego, niebezpieczne sytuacje na ulicach, nerwowi kierowcy i surowi trenerzy doskonalenia techniki jazdy, a w centrum ona – Edyta Górniak. Diva polskiej muzyki zdecydowała się zostać bardzo dobrym kierowcą pod okiem naszych kamer. Nie mamy wątpliwości – będziemy świadkami jazdy na pełnych… emocjach! Drogowe gry miejskie, wizyta w myjni, na poligonie oraz jazda w najgorszych warunkach pogodowych – to tylko niektóre z "atrakcji", z którymi będzie musiała się zmierzyć popularna piosenkarka. Źródło: TVN Edyta Górniak - program "My way" "Starsza pani musi fiknąć" od 4 września, środa, 21.30, TVN Nowy program "Starsza pani musi fiknąć" to zabawna, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji telewizyjna przygoda, w której udział biorą matki (lub w niektórych przypadkach ojcowie) wraz ze swoim znanym dzieckiem albo dziecko ze znanym rodzicem. Razem spełniają niezrealizowane dotąd, niekiedy ekstremalne marzenia o wspólnych podróżach i unikalnych chwilach spędzonych razem. Czas poznać swoich bliskich na nowo! Joanna Krupa, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Tomasz Szczepanik, Joanna Jędrzejczyk wraz z mamami, Anna Dereszowska i Paweł Fajdek z ojcami oraz Magda Gessler z synem – to pary rodziców z dziećmi, które udadzą się na niezapomnianą wyprawę. Źródło: TVN "Starsza pani musi fiknąć" "39 i pół tygodnia" od 8 września, niedziela, 21:30, TVN

Darka Jankowskiego (Tomasz Karolak) trudno nie kochać. Szalony, uroczy, zawsze z głową w chmurach, choć pięćdziesiątka już na karku. Powalająco czarujący i niezwykle nieodpowiedzialny. Tej jesieni znajdzie się na największym życiowym zakręcie. Będzie walczył o życie i to dosłownie! Trudno zaakceptować wyrok śmierci, kiedy życie jest jednym wielkim koncertem rockowym. W jaki sposób Darek, który nigdy nic nie brał na serio, zmierzy się z chorobą? Czy będzie chciał coś naprawić, czy rzuci się w wir zabawy i przygód? Jedno jest pewne, Darek Jankowski do końca będzie sobą – bo jak umierać, to po swojemu! Źródło: TVN "39 i pół tygodnia" "Top Model" od 2 września, poniedziałek, 21:30, TVN



"Top Model" spełnia marzenia o karierze nie tylko w branży fashion. Uczestnicy poprzednich edycji udowadniają, że udział w programie może być początkiem wielkiej przygody i wspaniałej kariery. Pokazy, sesje zdjęciowe, współpraca ze znanymi fotografami i uznanymi markami – to wszystko czeka na tych, którzy determinacją i ciężką pracą udowodnią, że potrafią wykorzystać szansę na spełnienie marzeń. Podczas castingów w Rzeszowie, Gliwicach, Gdańsku i Warszawie pojawiły się tłumy chętnych. Zgłoszenia napływały z całego świata – od Irlandii po Australię. Między najmłodszym a najstarszym uczestnikiem było ponad pięćdziesiąt lat różnicy. Równolegle trwał również casting internetowy. Kandydaci oprócz warunków fizycznych zadziwiali swoją osobowością, determinacją i pomysłowością.

Źródło: TVN "Top model"

"Pułapka" od 3 września, wtorek, 21:30, TVN



Jesienne wtorkowe wieczory to prawdziwa gratka dla fanów kryminałów! Olga Sawicka powraca, by rozwiązać zagadkę seryjnego mordercy oraz zmierzyć się z własną przeszłością. Jeśli pierwszy sezon trzymał w napięciu, drugi już od początku wbija w fotel. Jest jeszcze bardziej mroczny, gęsty, bezkompromisowy i nieprzewidywalny!

Od ostatnich wydarzeń minął rok. W tym czasie "Pułapka" – książka Olgi Sawickiej – trafia na listę bestsellerów, a ona sama wraca do pisarskiej formy i na szczyt popularności. Układa sobie także życie prywatne – adoptuje Ewę i wspólnie próbują stworzyć normalny dom. Dojrzewa też do tego, żeby napisać nowy rozdział na temat miłości.

Źródło: TVN "Pułapka", Agata Kulesza

"Pod powierzchnią" od 22 października, wtorek, 21:30, TVN



Po znakomitym przyjęciu, zarówno przez krytyków jak i widzów, serial "Pod powierzchnią" powraca z drugim sezonem. Jak po tragicznych wydarzeniach na szkolnym balu potoczyły się losy Marty i Bartka? Co stało się z Olą, która uciekła z Płocka razem z Jankiem? Do odkrycia pozostało jeszcze wiele tajemnic. Czy, gdy prawda wyjdzie na jaw, bohaterowie będą w stanie się z nią pogodzić? Marta, po dramatycznym incydencie podczas szkolnego balu, trafia do szpitala. Wyznanie Oli zmusza ją do podjęcia decyzji o rozstaniu z Bartkiem. Ich małżeństwo od dawna przeżywało kryzys, jednak wiadomość o romansie męża z uczennicą nie pozostawiła żadnych złudzeń co do rozpadu ich związku. Równocześnie Gajewska postanawia rozprawić się z przeszłością i pogodzić z utratą synka. Pierwszy raz odwiedza jego grób. Jak zareaguje, gdy dowie się, że Maks jednak żyje? Do czego będzie zdolna, by go odzyskać?

Źródło: TVN "Pod powierzchnią"

"Mam Talent" od 7 września, sobota, 20:00, TVN



Najbardziej widowiskowy talent-show w Polsce powraca! W tym programie nie ma ograniczeń. Na scenie zobaczymy muzyków, tancerzy, akrobatów i iluzjonistów. Komu z nich uda się zaskoczyć jurorów i przejść etap castingów? Szalona eskapada Agnieszki Chylińskiej, Małgorzaty Foremniak i Agustina Egurroli ponownie przyniesie emocje, na które widzowie czekali cały rok! Szalona karuzela poszukiwań talentów krążyć będzie po całej Polsce! Na przesłuchaniach w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie zjawią się amatorzy i zawodowcy, dzieci i dorośli, soliści i zespoły. Tu w grę wchodzą nieprzeciętne pasje, wyjątkowe umiejętności, determinacja i wytrwałość, a do tego lata ciężkich treningów.

Źródło: TVN "Mam talent!"

"MasterChef" od 8 września, niedziela, 20:00, TVN



Najpopularniejszy konkurs dla kucharzy amatorów w Polsce powraca! Dania dla przyszłej teściowej, żabie udka, ślimaki czy klasyczne polskie ciasta to tylko niektóre z wyzwań, jakie dla uczestników przygotowali Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran. Czterdziestu szczęśliwców rozpocznie przygodę życia i walkę o własne marzenia. Kto z nich zostanie kolejnym, polskim MasterChefem?

Tym razem w jednym z odcinków show przeniesiemy się do czasów PRL-u. Czy zawodnikom uda się przyrządzić potrawy z tamtego okresu w wersji ekskluzywnej? Równie wymagające będzie przygotowanie trzydaniowego obiadu dla przyszłej teściowej! Wyzwaniem dla przyszłych kucharzy okaże się konkurencja drużynowa w Parku Jordana. Zawodnicy będą musieli zorganizować piknik i zdobyć uznanie… 50 westów i ich właścicieli!

Źródło: TVN "Masterchef"

"Dzień Dobry TVN" od 31 sierpnia, codziennie o 7:30

"Dzień Dobry TVN" jesienią wraca z nową dawką energii w zmienionej porze i po metamorfozie studia! Ważne i ciekawe tematy, inspirujący goście, wciągające reportaże, najistotniejsze wiadomości, rozrywka oraz sprawdzone przepisy kulinarne – zestaw w sam raz na pozytywne rozpoczęcie dnia. Wystarczy kubek z kawą – wyjątkowe towarzystwo zapewniamy my!

Od nowego sezonu w programie zachodzą zmiany! Do grona prowadzących dołączyli Małgorzata Ohme i Filip Chajzer. Oprócz debiutujących w tej roli dziennikarzy, wydania DDTVN poprowadzą Dorota Wellman i Marcin Prokop, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik oraz Kinga Rusin i Piotr Kraśko. Znane i lubiane duety będą codziennie witać widzów wcześniej, bo już od 7:30.

Źródło: TVN "Dzień Dobry TVN" - Małgorzata Ohme i Filip Chajzer

"Kuba Wojewódzki" od 3 września, wtorek, 22:30, TVN

Bezkompromisowy szermierz słowa, który ciętą i ostrą jak brzytwa ripostą tnie kurtuazyjne zasłony swoich gości. Król TVN powraca jesienią z 27. sezonem swojego show, bynajmniej nie dołączając do osławionego klubu 27 – jego talk-show nadal jest na fali i nieustannie przyciąga przed telewizory miliony widzów. Nic nie wzbudza takiego zainteresowania i kontrowersji, jak jego nowe samochody, dziewczyny oraz rozmowy na skórzanej kanapie!

Na szczęście już wkrótce na jednej z najbardziej rozpoznawalnych sof w kraju ponownie zasiądą aktorzy, sportowcy, piosenkarze, politycy, celebryci (także do tego miana aspirujący) oraz wszyscy ci, którzy podniosą rzuconą im rękawicę i podejmą wyzwanie Wojewódzkiego, by zmierzyć się z nim w pojedynku na słowa! A łatwo nie jest – chociaż przyjemnie tego posłuchać.

Źródło: TVN Kuba Wojewódzki

"Kuchenne Rewolucje" od 5 września, czwartek, 21:30, TVN



Ponad dwieście pięćdziesiąt przeprowadzonych rewolucji, tysiące pomysłów na przepisy kulinarne, metamorfozy wnętrz i ona jedna – Magda Gessler! Jesienią już po raz dwudziesty najsłynniejsza polska restauratorka wyruszy w Polskę, aby ratować upadające lokale. Czy dzięki "Kuchennym rewolucjom" odmieni ich los i nada im drugie życie? Celne riposty i cięty język uwielbianej przez widzów Magdy Gessler sprawiają, że polska gastronomia nie jest już taka sama, jak dziesięć lat temu.

"Czy wy jesteście normalni?", "Dlaczego trujecie ludzi?", "Czy to było mrożone?" – te pytania każdy fan programu zna już na pamięć. Pozytywna energia, dystans do siebie i świata, a przede wszystkim doświadczenie i wiedza gastronomiczna prowadzącej powodują, że „Kuchenne rewolucje” opanowały całą Polskę!

Źródło: TVN "Kuchenne rewolucje"

"Milionerzy" od 2 września, od poniedziałku do czwartku o 20:55, TVN



Zapraszam do gry o milion złotych. Przed nami 12 pytań, 3 koła ratunkowe, 2 progi gwarantowane. Czy chcesz usłyszeć pierwsze pytanie? – na dźwięk tych słów każdy gracz czuje ekscytację i grozę jednocześnie. W najbliższym jesiennym sezonie nie zabraknie silnych emocji, zadziwiających zwrotów akcji i wspaniałych graczy! Z Milionerami nie będziesz się nudzić!

Emocje sięgające zenitu, trudne i zaskakujące pytania, presja czasu, ryzyko przegranej i euforia wygranej. Nawiązania do bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, kontrowersyjnych postaci, bohaterów kultury masowej. Czasem już przy pierwszym pytaniu pojawiają się wątpliwości, niepewność i stres. To, co dla widzów jest rozrywką, dla graczy stanowi prawdziwy sprawdzian z opanowania i zachowania zimnej krwi, o czym przekonała się Magda z poprzedniego sezonu, którą pokonało pierwsze pytanie o naczynie z sitkiem.

Źródło: TVN "Milionerzy"

"Na Wspólnej", od poniedziałku do czwartku o 20:15, TVN

W najbliższym sezonie jeden z najpopularniejszych polskich seriali będzie świętować emisję 3000. odcinka! Twórcy oraz ekipa nadal są w doskonałej formie i nie zwalniają tempa. Widzowie będą świadkami gorących romansów, bolesnych rozstań, trudnych wyborów moralnych, emocjonujących pożegnań i zaskakujących powrotów.

Źródło: TVN "Na Wspólnej"

"36,6°C" od 7 września, sobota, 18:00, TVN

Ewa Drzyzga razem z prof. Krzysztofem Łabuzkiem zaprasza, by wspólnie zadbać o swoje zdrowie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami medycznymi, sprawdzonymi metodami leczenia i zapobiegania chorobom – koniecznie zarezerwuj sobie czas w każdą sobotę o 18.00!

Źródło: TVN Ewa Drzyzga

"Kobieta na krańcu świata" od 8 września, niedziela, 11:00, TVN

Martyna Wojciechowska od lat poznaje różne aspekty życia kobiet na całym świecie – ich codzienność, najskrytsze marzenia i największe lęki. Jesienią po raz kolejny spakuje plecak i wyruszy w fascynującą podróż. W najnowszej serii programu "Kobieta na krańcu świata" odwiedzi m.in. Koreę Południową, Meksyk, Izrael, RPA, Indie oraz Senegal. Po raz pierwszy w historii widzowie będą mogli obejrzeć jeden z odcinków w technologii VR również w kinach.

Źródło: TVN "Kobieta na krańcu świata"

"Co za tydzień", niedziela, 11:30, TVN

Oliviera Janiaka nikomu nie trzeba przedstawiać. Nikt tak jak on nie orientuje się w tym, co ważnego w kulturze i rozrywce dzieje się w Polsce i na świecie. Ze swoją kamerą zagląda za kulisy najbardziej prestiżowych i najgłośniejszych wydarzeń w show-biznesie. W najnowszym sezonie nie zabraknie relacji Oliviera z planu hitowych produkcji grupy TVN Discovery Polska. Prowadzący zajrzy także za kulisy najbardziej prestiżowych wydarzeń sezonu - Balu Fundacji TVN "Nie jesteś sam" oraz Wielkiego Meczu 2019, na których znani i lubiani spotykają się, by pomóc najbardziej potrzebującym.

Źródło: TVN Oliviera Janiaka nikomu nie trzeba przedstawiać

"Szkoła" od 2 września, od poniedziałku do piątku, 15:30, TVN

Szkoła to prawdziwa lekcja życia. To tu rodzą się pierwsze przyjaźnie i miłości, to w jej murach dochodzi do pierwszych konfliktów, problemów, bójek, zdrad i złamanych serc. Co wydarzy się w serialu "Szkoła" w najbliższym sezonie? Konflikty rodzinne, zawody miłosne, problemy z uzależnieniami, przemoc domowa to tylko niektóre problemy, z jakimi będą musieli zmierzyć się uczniowie i ich nauczyciele.

Źródło: TVN "Szkoła"

"Szpital" od 2 września, od poniedziałku do piątku, 17:00, TVN

Jeden z najpopularniejszych seriali paradokumentalnych, który od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Tej jesieni zespół ordynatora Piotra Wójtowicza zmierzy się z najróżniejszymi przypadkami medycznymi, ale przede wszystkim będzie walczył o dobro pacjentów.

Źródło: TVN "Szpital"

"19+" od 2 września, od poniedziałku do piątku, 16:30, TVN

Młodzi i piękni, pełni pasji, energii i marzeń na przyszłość tej jesieni zmierzą się z nowymi wyzwaniami, jakie stawia przed nimi dorosłość. Czy kłótnie, konflikty i nieporozumienia nie zniszczą zgranej dotąd paczki? Czy romanse, zdrady, kłamstwa i zazdrość nie nadszarpną przyjaźni?

Źródło: TVN "19+"

"Ukryta prawda" od 2 września, od poniedziałku do piątku, 18:00, TVN

Istnieją wydarzenia zmieniające życie w ciągu sekundy. Jesienny sezon „Ukrytej prawdy” to kolejne ekstremalne emocje i sytuacje, które przeżyją bohaterowie serialu. W tej produkcji każdy dzień pisze nowy scenariusz i daje jeszcze bardziej niespodziewane rozstrzygnięcia…

Źródło: TVN "Ukryta prawda"

"Fakty", codziennie, 19:00, TVN

"Fakty" to od wielu lat najchętniej oglądany program informacyjny w Polsce. Od ponad 20 lat stanowią rzetelne i wiarygodne źródło informacji dla Polaków w kraju i za granicą. Codziennie o godz. 19.00 Justyna Pochanke, Anita Werner, Diana Rudnik, Grzegorz Kajdanowicz oraz Piotr Marciniak przedstawiają najważniejsze informacje z kraju i ze świata, przyciągając przed ekrany miliony widzów.

Źródło: TVN "Fakty"

"Uwaga!", od poniedziałku do piątku 19:50, sobota-niedziela 19:45, TVN

Scenariusz tego programu pisze samo życie – zwykli ludzie i ich problemy. Od lat reporterzy "Uwagi!" bezkompromisowo i bez lęku docierają tam, gdzie dzieje się niesprawiedliwość i wyrządzana jest ludzka krzywda. Ich materiały szokują, wywołują kontrowersje, czasem chwytają za serce. Są takie, jak otaczająca nas rzeczywistość!

Źródło: TVN "Uwaga!"

"Superwizjer", wtorek, 23:30, TVN

Czy w telewizji możliwe jest dziennikarstwo śledcze? Dziennikarze "Superwizjera" dowodzą tego od wielu lat. "Superwizjer" jest najczęściej nagradzanym przez środowisko dziennikarskie programem reporterskim w Polsce. Dwa ostatnie lata to cztery nagrody Grand Press i całkowita dominacja w kategoriach dziennikarstwa śledczego i reportażu telewizyjnego.

Źródło: TVN "Superwizjer"

DISCOVERY CHANNEL

Discovery Channel od ponad 30 lat zaspokaja ciekawość, bawi i edukuje widzów na całym świecie. W tym sezonie czeka nas jeszcze więcej emocji i prawdziwych historii. Poznamy również wyjątkowych bohaterów, którzy na co dzień łamią wszelkie stereotypy. W tym sezonie stacja przygotowała aż siedem nowych polskich produkcji. Nie zabraknie również nowości zagranicznych oraz kontynuacji uwielbianych formatów, w tym jubileuszowego, 10. sezonu "Gorączki złota". Zobaczmy również wyjątkowe filmy dokumentalne i międzynarodowe koprodukcje. "Świat jest Wasz!", a Discovery Channel pomaga go odkrywać.

"Ciężarówką przez Indonezję", wtorek, 21:00

Charyzmatyczny Dawid Andres znów wsiądzie za kierownicę swojego trucka i razem z ekipą Discovery Channel przejedzie "Ciężarówką przez Indonezję". Pozna tamtejsze zwyczaje i tradycje. Zmierzy się z wieloma wyzwaniami, jakie czekają na niego w tym rajskim, ale bardzo dzikim kraju. Będzie musiał dostosować się do zasad ruchu drogowego obowiązujących w tej części Azji, wszechobecnego zgiełku i wielogodzinnych korków. A wszystko po to, aby zrealizować misję i dostarczyć ładunek na czas.

"Ciężarówką przez Route 66" od 26 listopada, wtorek, 21:00

Tej jesieni, oprócz setek kilometrów po Indonezji, Dawid Andres pokona również niemal 4 tysiące kilometrów jadąc z Chicago do Los Angeles legendarną Route 66. Kiedyś była to najważniejsza nitka komunikacyjna łącząca zachodni i wschodni brzeg Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1985 roku została skreślona z listy autostrad, a obecnie stanowi znaną na całym świecie atrakcję turystyczną.

"Kolejarze" od 28 sierpnia, środa, 22:00

Program "Kolejarze" zabierze widzów w fascynującą podróż. Sprawdzimy, jak wygląda organizacja transportu kolejowego, a także z jakimi problemami muszą zmagać się konduktorzy. Pokażemy wiele procesów związanych z koleją – od przeładunków kontenerów z drugiego końca świata, przez testowanie nowych maszyn, aż po naprawy zerwanych sieci trakcyjnych.

"Truckerki" od 17 września, wtorek, 22:00

"Truckerki" to kobiety, które żadnej pracy się nie boją. Przemierzają tysiące kilometrów za kierownicą ogromnych pojazdów ciężarowych, stawiając czoło niespodziewanym sytuacjom. Spędzają noce na zatłoczonych parkingach, realizują skomplikowane załadunki i rozładunki, a także walczą z upływającym czasem i zatłoczonymi trasami. Widzowie poznają sześć bohaterek, które kochają motoryzację i codzienne wyzwania związane z transportem.

"Nic do zgłoszenia" od 4 października, piątek, 22:00

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Służba Celno-Skarbowa, są stale obecni na polskich granicach, pilnując by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski czy innych krajów Unii Europejskiej. To właśnie oni rozpracowują grupy przemytników i wykrywają kontrabandy. Ich doświadczenie i spostrzegawczość sprawiają, że nie zaskakują ich już nawet najbardziej wyrafinowane próby przemytu narkotyków, papierosów, alkoholu, broni, walut czy gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

"Poza cywilizacją" od 20 października, niedziela, 12:00

Ich życie jest całkowicie inne od tego, które znamy na co dzień. Bohaterowie nowego programu Discovery Channel świadomie wybrali funkcjonowanie poza cywilizacją. Żyją blisko natury, często nie mają dostępu do telefonu, prądu, a nawet bieżącej wody. W programie poznamy pięć wyjątkowych osób, które znalazły własne sposoby na przetrwanie.

"Strażacy" od 23 października, środa, 23:00

"Strażacy" codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie niosąc pomoc innym. Prawdziwe akcje, skromni bohaterowie, realne niebezpieczeństwo. W tym programie nie ma reżysera – tu scenariusz pisze rzeczywistość. Kamery Discovery Channel towarzyszą brygadom Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski, pokazując wyzwania, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia.

"Geneza nienawiści" od 21 października, poniedziałek, 22:00

"Geneza nienawiści" to fascynujący, sześcioczęściowy serial dokumentalny, który bada jedną z najbardziej pierwotnych i destrukcyjnych emocji ludzkości, jaką jest nienawiść. Seria oparta jest na najnowszych doniesieniach dziennikarskich, analizach historycznych oraz przełomowych badaniach naukowych z zakresu psychologii, biologii i neurobiologii.

"Pogromca mitów w akcji" od 18 sierpnia, niedziela, 12:00

Adam Savage, znany z hitowego programu Discovery Channel "Pogromcy mitów", przenosi nas do świata pełnego niespodzianek. W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania podejmie najbardziej absurdalne i oryginalne wyzwania. Zbuduje nowatorskie konstrukcje inspirowane popkulturą, legendami i wierzeniami ludowymi, a także wiedzą naukową.

"Na tropie kontaktu z kosmosu" od 3 września, wtorek, 23:00

W nowej serii dokumentalnej międzynarodowa grupa badawcza prowadzi dochodzenie w sprawie obecności innych gatunków w przestrzeni kosmicznej. Oceniają tysiące dokumentów i akt, które przez lata były opatrzone klauzulą "ściśle tajne". Do analiz wykorzystują najnowsze oprogramowanie stworzone specjalnie na potrzeby CIA. To najbardziej zaawansowana technologia dostępna na rynku. Dzięki niej badacze mają szansę odpowiedzieć na nurtujące ludzkość pytanie – czy istoty pozaziemskie kiedykolwiek nawiązały z nami kontakt?

"Eurotruckersi" od października

To pierwsza taka koprodukcja w historii Discovery. W tym wyjątkowym programie będziemy śledzić pracę zawodowych kierowców ciężarówek z Włoch, Niemiec, Holandii oraz Polski! Bohaterowie to prawdziwi pasjonaci i profesjonaliści, dla których setki kilometrów tras, niecodzienne załadunki i presja czasu są codziennością.

Jesienią w Discovery Channel na widzów czekają również:

"Złomowisko PL", środa, 21:00

"Gorączka złota" od 17 października, czwartek, 21:00

"Lotnisko" od 4 października, piątek, 21:00

"Brudna robota - czysty zysk" od 23 października, środa, 22:00

"Nagi instynkt przetrwania" od 12 lipca, piątek, 21:00

"Fani czterech kółek", poniedziałek-piątek, 00:00

Źródło: TVN "Złomowisko PL"



TVN24

TVN24 jest pierwszym całodobowym kanałem informacyjno-publicystycznym w Polsce. Najwyższe standardy dziennikarskie oraz rzetelne i wiarygodne informacje to wizytówka tej stacji. Niesłabnąca popularność i zaufanie, którym TVN24 obdarzają widzowie, potwierdza pozycja lidera oglądalności wśród stacji informacyjnych w Polsce.

Szybki i wielowymiarowy opis tego, co właśnie dzieje się na świecie, możliwy jest dzięki zespołowi profesjonalistów, pracującemu przy codziennych produkcjach kanału. Od lat ze stacją związani są profesjonalni i doświadczeni dziennikarze, między innymi Justyna Pochanke, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki i Konrad Piasecki.

W strukturze TVN24 istotną rolę pełnią także zagraniczni korespondenci, dzięki którym przekazywane są najważniejsze wiadomości z całego świata. Codzienną ramówkę kanału dopełniają magazyny, takie jak: "Fakty w południe", „Fakty po Faktach”, "Kropka nad i", "Piaskiem po oczach",

"Tak jest", "Czarno na białym", "Polska i świat", "Dzień po dniu", "Rozmowa Piaseckiego" czy "Szkło kontaktowe".

Źródło: TVN Konrad Piasecki

TVN24 BiS

TVN24 BiS to druga stacja wchodząca w skład portfolio informacyjnego TVN Discovery Polska. Kanał ten oferuje treści związane ze światem finansowo-biznesowym, podejmuje również tematykę międzynarodową. To doskonałe źródło wiedzy dla widzów, których interesuje globalna gospodarka.

Oferta stacji stanowi rozszerzenie i uzupełnienie programów przygotowywanych w TVN24. Przekazuje najświeższe i najważniejsze informacje z rynków polskich i zagranicznych, bieżące wiadomości oraz analizy i komentarze ekspertów. Kanał kierowany jest do widzów zainteresowanych światowymi finansami i międzynarodowymi wydarzeniami. Ważne miejsce w TVN24 BiS zajmują magazyny: "Biznes dla ludzi", "Bilans" oraz "Pokaż nam świat".

Źródło: TVN Piotr Kraśko

TVN24 GO

TVN24 GO to innowacyjna platforma, dająca dostęp do dwóch najbardziej opiniotwórczych stacji newsowych w kraju – TVN24 i TVN24 BiS, a także dodatkowych transmisji live oraz bogatej biblioteki programów informacyjnych i publicystycznych na żądanie. TVN24 GO stwarza wolność wyboru miejsca, czasu i ekranu. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie.

ZOBACZ CAŁĄ PREZENTACJĘ PROGRAMOWĄ TVN DISCOVERY POLSKA

TVN 7

Rok 2019 zdecydowanie należy do TVN 7. Powracający po 11 latach przerwy reality show "Big Brother" oraz pierwszy autorski serial oparty na oryginalnym pomyśle stacji "Zakochani po uszy" stały się niekwestionowanymi hitami. W grupie komercyjnej Siódemka zwiększyła swój udział o 34 proc., stając się 5. kanałem na polskim rynku telewizyjnym. Po rekordowej wiośnie, prawdziwa zabawa dopiero się zacznie – jesienią w TVN 7.

Widzowie niewątpliwie pokochali reaktywowanego "Big Brothera". Format przez 3 miesiące emisji cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem, a pierwszy odcinek "Big Brother Arena" przyciągnął przed telewizory 2,23 miliona osób, bijąc tym samym rekord stacji. Jesienią w Domu Wielkiego Brata zamieszkają nowi uczestnicy – castingi do programu przyciągnęły rekordową liczbę osób. Kto weźmie udział w programie? Jakie niespodzianki przygotuje dla nas Wielki Brat? Jednego możemy być pewni – spodziewajmy się niespodziewanego!

Od września na antenę powróci również serial "Zakochani po uszy". Losy trójki głównych postaci jeszcze bardziej się skomplikują; Asia, Piotr i Sylwia staną przed trudnymi życiowymi wyborami. Na widzów czeka wiele niespodziewanych zwrotów akcji, a chwile szczęścia będą się przeplatać z tragicznymi wydarzeniami. Pojawi się również kilka nowych postaci, które mogą sporo namieszać w życiu bohaterów.

TVN 7 to kanał filmowo-rozrywkowy i dlatego filmy stanowią silny filar programowy stacji. Jesienią Siódemka pokaże największe hity kinowe. W poniedziałkowe wieczory najgłośniejsze produkcje polskiego kina, m.in. "Lejdis", "Testosteron", "Och, Karol 2", "Jak się pozbyć cellulitu"

czy "Tylko mnie kochaj". Niedziela to filmowy Superseans, podczas którego nie zabraknie wysokobudżetowych produkcji prosto z Hollywood, takich jak: "Batman: Początek", "Mroczny rycerz", "Mad Max: Na drodze gniewu", "Hobbit: Pustkowie Smauga".

Oferta kanału zadowoli również widzów kochających zagraniczne seriale i produkcje fabularne TVN. Już jesienią widzowie Siódemki będą mogli zobaczyć "Pułapkę" z Agatą Kuleszą w roli głównej oraz "Chyłkę – Zaginięcie" z Magdaleną Cielecką w brawurowej roli kontrowersyjnej prawniczki. Nie zabraknie również nowości zagranicznych. Premierowo, po raz pierwszy w bezpłatnej telewizji naziemnej, mocny thriller "Grzesznica" ("Sinner") z Jessicą Biel w roli głównej.

Źródło: TVN "Zakochani po uszy"

TTV

TTV to dynamicznie rozwijająca się telewizja, od ponad siedmiu lat obecna na polskim rynku. Konsekwentna polityka programowa jest doceniania przez widzów i sprawia, że TTV z sezonu na sezon bije kolejne rekordy oglądalności. Stacja ma swój niepodrabialny charakter i nie boi się eksperymentować. W swoich programach TTV prezentuje rzeczywistość, której bohaterami są zarówno charyzmatyczne osobowości, jak i zwykli ludzie w codziennych i niecodziennych sytuacjach.

Jesienią na antenie TTV nie zabraknie nowości.

"O tym się nie mówi" od 4 października, piątek, 23:30, TTV

Są takie tematy, o których chcielibyście wiedzieć wszystko, ale boicie się zapytać? Program "O tym się nie mówi" to źródło niecodziennej wiedzy dotyczącej najróżniejszych tabu, zero pruderii i bohaterowie, których historie niejednego widza wbiją w fotel.

W każdym odcinku pojawią się bohaterowie, którzy wylosują trudne i intymne pytania dotyczące sfery seksualności, inności i różnorodnych społecznych tabu. Odpowiadając na nie, podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Nie zabraknie emocji, żywiołowych dyskusji i dobrego humoru, a wiele powszechnie panujących mitów boleśnie zderzy się z rzeczywistością!

"Rinke. Za zamkniętymi drzwiami" od 6 października, niedziela, 22:30, TTV

Miejsca, do których nikt prosto z ulicy nie ma wstępu. Rzeczywistość, o której głośno się nie mówi. Poruszające historie bohaterów, którzy znaleźli się pod ścianą. "Rinke. Za zamkniętymi drzwiami" to niezwykły serial dokumentalny, w którym widzowie oczami Rinke Rooyensa zobaczą, jak od środka wygląda życie tam, gdzie nikt dobrowolnie nie chce trafić.

"Sędzia Anna Maria Wesołowska" od 2 września, od poniedziałku do czwartku, 18:00, TTV

Ofiary domagające się wymierzenia sprawiedliwości kontra oskarżeni, których najbliższa przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Poruszające mowy końcowe, niespodziewane zwroty akcji i ona – Anna Maria Wesołowska, do której zawsze należy ostatnie słowo. Najbardziej znana polska sędzia wraca na antenę po ośmiu latach przerwy.

Źródło: TVN "Sędzia Anna Maria Wesołowska"

"DeLux" od 24 listopada, niedziela, 20:00, TTV

Jak z bliska wyglądają luksus i blichtr? Czy łatwo jest zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających i najbogatszych klientów świata? Prowadzący, Aleksandra Rogowska i Jan Pirowski, spróbują dowiedzieć się, czy warto podążać za tym, co najdroższe? W programie „DeLux” widzowie odwiedzą miejsca, w których klient może poczuć się naprawdę wyjątkowo.

Jesienią w TTV na widzów czekają również:

"Przemek Kossakowski. Wtajemniczenie" od 11 września, środa, 22:30

"Orzeł czy reszka?" od 5 września, czwartek, 22:30

"Vlogbox. W necie" od 3 września, wtorek, 22:00

"Gogglebox. Przed telewizorem" od 2 września, poniedziałek, 22:00

"Usterka" od 4 września, środa, 22:00

"Królowe życia" od 6 września, piątek-sobota, 22:00

"Damy i wieśniaczki. Za granicą" od 6 września, piątek, 18:00

"Patent na..." od 3 września, wtorek-czwartek, 21:00

TVN TURBO

Zdecydowany lider w swojej branży. Szybkie samochody, fachowe porady, wymagające zawody oraz najnowsze osiągnięcia technologii. To wszystko widz może znaleźć tylko na jednym kanale. TVN Turbo od lat podbija rynek lokalnymi produkcjami. Tak będzie też w tym sezonie! Stacja przygotowała trzy nowe serie, 17 znanych i lubianych kontynuacji oraz wyjątkowy film dokumentalny. To aż 160 godzin premier tej jesieni! Odpal turbo, bo tym razem będzie jeszcze szybciej, zabawniej i bardziej technologicznie!

"Klasyczny amerykański sen" od 2 września, poniedziałek, 22:15

W programie „Klasyczny amerykański sen” TVN Turbo pokaże Polaków, którym udało się zmienić pasję do samochodów w dobrze prosperujący biznes. Jak działa firma wysyłająca kilkanaście pojazdów dziennie do właścicieli na całym świecie? Widzowie dowiedzą się też jak znaleźć prawdziwe motoryzacyjne okazje, sprawdzić stan auta i skutecznie poprowadzić negocjacje ze sprzedającym. W jakie modele opłaca się inwestować, a które lepiej sobie odpuścić?

"Technologiczny koniec świata" od 13 października, niedziela, 12:15

Kuba Klawiter – doskonale znany widzom z programu "Nowy gadżet" pokaże, jak rozwija się chińska dolina krzemowa – Shenzhen. Spotka się z ludźmi, którzy tam żyją i pracują. Jak wyglądają ich zarobki? Odwiedzi też firmy, które z małych garażowych biznesów stały się potentatami w branży.

"Mechanicy" od 1 września, niedziela, 11:30

Dobry mechanik to prawdziwy skarb. Ale jak znaleźć warsztat, którego pracownicy są uczciwi i naprawdę znają się na swoim fachu? Już jesienią w programie "Mechanicy" pokażemy zakłady z całej Polski, które nie tylko naprawiają pojazdy, ale robią to naprawdę dobrze! Każdy z nich specjalizuje się w innej dziedzinie – od mechaniki ogólnej, przez renowację i obsługę pojazdów zabytkowych, aż po serwis miejskich autobusów. Pokażemy rzetelnych fachowców, dla których praca jest prawdziwą pasją. Sprawdzimy jak wygląda codzienność "Mechaników" i jakie motoryzacyjne wyzwania stawiają przed nimi wymagający klienci.

"Fukushima: życie po katastrofie" od listopada

11 marca 2011 roku świat wstrzymał oddech. Po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Japonii ogromna, ponaddziesięciometrowa fala tsunami zalała niemal całą wschodnią część wyspy. Niszczycielska siła zrównała z ziemią niemal wszystko, co napotkała na swojej drodze. Uszkodziła też elektrownię atomową Fukushima i jej 3 reaktory, powodując jedną z największych katastrof w XXI wieku. Film dokumentalny "Fukushima: życie po katastrofie" opisuje tamte tragiczne wydarzenia sekunda po sekundzie, badając, dlaczego nie zadziałały wielostopniowe zabezpieczenia.

Jesienią w TVN Turbo na widzów czekają również:

"Automaniak" od 1 września, niedziela, 10:30

"Klimek kontra Duda" od 15 września, niedziela, 14:45

"Służby ratownicze" od 1 września, niedziela, 17:15

"Zawodowi handlarze" od 3 września, wtorek, 22:15

"Wyburzacze" od 4 września, środa, 22:15

"99 godzin" od 24 listopada, niedziela, 13:45

"Złodzieje" od 10 listopada, niedziela, 17:15

"Raport turbo", poniedziałek-piątek, 18:00

TVN FABUŁA

Najbardziej filmowy kanał grupy TVN Discovery Polska to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy na bieżąco śledzą premiery kinowe oraz nowinki z planów zdjęciowych. Tej jesieni TVN Fabuła po raz kolejny pokaże autorskie programy, wyjątkowe wywiady, największe hity kinowe oraz popularne polskie seriale.

Grażyna Torbicka to niekwestionowany autorytet w dziedzinie sztuki filmowej. W swoim programie przeprowadzi pogłębione rozmowy z twórcami o tym, co jest dla nich najważniejsze, co tak naprawdę myślą o kinie i otaczającym ich świecie. Gośćmi dziennikarki będą postacie, które weszły już z impetem do świata polskiego i europejskiego kina, ale wciąż reprezentują nowe pokolenie artystów.

Źródło: TVN Grażyna Torbicka

"Europa Filmowa" to program, w którym aktor Rafał Zawierucha wyrusza w podróż po Europie śladami największych europejskich i światowych dzieł filmowych, pokazując widzom miejsca, gdzie kręcono do nich zdjęcia. W programie zobaczymy jak świat realny zmienia się w filmową iluzję. Goście Rafała – wybitni twórcy i autorytety kina – zdradzą widzom tajniki swojej pracy na planach największych filmowych produkcji.

Jesienną nowością w TVN Fabuła będą "Seriale", czyli wyjątkowy cykl programów poświęconych wyłącznie opowieściom w odcinkach. Oglądane z wypiekami na twarzach, pochłaniane niemal kompulsywnie, sezon za sezonem. Pełne rozmachu i emocji tak żywych, że trudno wybudzić się z ulubionych historii. Seriale to dziś nie tylko kino na najwyższym poziomie, to stan umysłu milionów widzów na całym świecie.

W "Przystanku Hollywood" Anna Wendzikowska przedstawi najbardziej aktualne wiadomości ze świata Hollywood. Widzowie zobaczą rozmowy z popularnymi aktorami oraz reżyserami. W programie pojawią się również kulisy najważniejszych produkcji z fabryki snów.

W tym sezonie Andrzej Sołtysik powróci nie z jednym, ale aż z dwoma autorskimi formatami. "Motywy filmowe" to nowy program, w którym znany dziennikarz poprowadzi widzów tropem wybranych motywów występujących w kinematografii. Wraz z prowadzącym prześledzimy jego ulubione produkcje, szukając w nich lejtmotywu parasola, statku, gitary czy gry planszowej.

TVN STYLE

TVN Style to najchętniej oglądany kobiecy kanał lifestylowy w Polsce. Od wielu lat pokazuje różne oblicza współczesnych kobiet. W nowym sezonie stacja zaprezentuje widzom aż jedenaście nowości! Na antenie zadebiutuje też sporo nowych twarzy. Jesień z TVN Style na pewno nie będzie nudna!

"Dieta czy cud? od 29 września, niedziela, 11:00

Każdy z nas choć raz w życiu był na diecie. Co sezon pojawiają się nowe sposoby na stracenie zbędnych kilogramów i gadżety, które mają nam to ułatwić. Jedzenie w proszku? Dieta ananasowa? Pigułki z pasożytami? Jak się w tym wszystkim odnaleźć, mądrze schudnąć i nie zwariować? Doktor Wanda Baltaza jest dietetykiem klinicznym i na własnej skórze sprawdziła, jak to jest przytyć i schudnąć.

Źródło: TVN Doktor Wanda Baltaza

"Pani Gadżet erotycznie" od 7 września, sobota, 22:25

Nikt tak jak Anna Nowak-Ibisz nie potrafi opowiadać o różnego rodzaju gadżetach. Tym razem czeka ją prawdziwe wyzwanie! Wibratory, czekolada do malowania ciała, najnowsza antykoncepcja, afrodyzjaki oraz zmysłowa bielizna. Prowadząca przyjrzy się im zarówno pod kątem funkcji, bezpieczeństwa, estetyki, jak i nietuzinkowego designu.

"Stylowy projekt" od 31 sierpnia, sobota, 17:50

Takiego programu jeszcze nie było! Rywalizowali już ze sobą modele, kucharze, fryzjerzy i projektanci mody. Teraz przyszła pora na stylistów! W każdym odcinku czekają na nich prawdziwe wyzwania. Nie będzie łatwo! Tu liczy się kreatywność, wyczucie stylu, zdolności manualne i praca pod presją czasu. Jej efekty ocenią stylistki – Karla Gruszecka z "Vogue Polska", Agnieszka Ścibor z "Viva! Moda" oraz odpowiedzialna za dział beauty makijażystka Magdalena Pieczonka. Stylizacje przygotowane przez uczestników programu wezmą pod lupę również inne znane osoby ze świata mody i show-biznesu.

Zwycięzca otrzyma tytuł najlepszego stylisty "Stylowego projektu", wygra staż oraz publikację zdjęć swoich stylizacji w popularnym sklepie internetowym. W roli prowadzących zobaczymy światowej klasy modelkę Annę Jagodzińską i projektanta Tomasza Ossolińskiego.

"Ach, ten ślub!" od 15 września, niedziela, 13:00

Ślub zbliża się wielkimi krokami, a tortu nadal brak? Panna młoda płacze przed lustrem, bo suknia nie okazała się tą wymarzoną? Sen z powiek pana młodego spędza brak samochodu na ten jeden szczególny dzień? Co robić? Wystarczy wezwać stylowe pogotowie ślubne – projektantkę nowoczesnych sukien Magdę Sochę-Włodarską i dekoratorkę Agnieszkę Winnicką.

"Związki z modą" jesienią

Wielu panów ma sporo do powiedzenia na temat garderoby swojej partnerki. Teraz każdy z nich może sprawdzić swoje umiejętności w nowym programie TVN Style. W jednym odcinku wezmą udział dwie pary. Obaj mężczyźni staną przed nie lada wyzwaniem! Będą musieli wystylizować swoje ukochane od stóp do głów. One albo zaakceptują w ciemno wybrane przez panów ubrania i dodatki, albo zwrócą się o pomoc do profesjonalnej stylistki gwiazd Kasi Baran.

"Studio urody" od 14 września, sobota, 18:20

Wszyscy wiemy, że dobrze zrobiony makijaż potrafi zdziałać cuda! Zatuszuje zmęczenie, uwydatni atuty, ukryje mankamenty. Tylko jak go zrobić w domu? TVN Style zna na to sposób! Anna Galińska, ekspertka w dziedzinie makijażu z wieloletnim doświadczeniem, pokaże kobietom, jak wykonać profesjonalny make-up nie korzystając z pomocy specjalisty.

"Korepetycje z seksu" od 23 września, poniedziałek, 21:55

Seks pełni w życiu człowieka bardzo ważną rolę, lecz – jak pokazują różne badania – nadal wiemy o nim zbyt mało. Aż 42 procent Polaków nie jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego i nie potrafi przyznać się do tego drugiej osobie. Dlaczego tak się dzieje? Wydawałoby się, że w dobie powszechnie dostępnego internetu nie powinno być problemu ze zdobyciem informacji na każdy temat. Nic bardziej mylnego. TVN Style postanowiła wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu swoich widzów i przygotowała dla nich nowy program, w którym nie będzie tematów tabu i zakazanych pytań.

"Oblicza prostytucji" od 14 września, sobota, 23:00

Już jesienią odsłonimy kulisy najstarszego zawodu świata. Jak wygląda codzienność w tym biznesie? Ekskluzywna eskorta, nierząd w sieci, zagraniczne wyjazdy za pieniądze, męska mniejszość – zdradzimy wszystkie tajemnice tej profesji. Z 8-odcinkowego programu dowiemy się również na czym polega specjalizacja w tej branży i jak działają wielopokoleniowe firmy.

"Człowiek przyszłości" jesienią

Ten ważny dokument odpowiada na kluczowe pytania, które zadaje sobie współczesny człowiek stojący w obliczu zmian, spowodowanych dynamicznym rozwojem nowych technologii i sztucznej inteligencji. W filmie dokumentalnym wezmą udział: Aleksandra Przegalińska – futurolożka, filozofka, znawczyni nowych technologii oraz dziennikarz i publicysta Marcin Prokop. Odwiedzą naukowe instytucje, laboratoria oraz firmy w Polsce i USA. W dokumencie zobaczymy inżynierów, którzy pracują nad robotami nowej generacji.

Źródło: TVN Marcin Prokop

"Warsztaty świata - Orska w Peru" jesienią

Anna Orska to niezwykła artystka, który tworzy biżuterię, inspirując się przedmiotami codziennego użytku i wierzeniami kultur z najodleglejszych zakątków świata. Chęć wykorzystywania nietypowych komponentów do tworzenia ozdób co roku prowadzi ją w inne miejsce. Tym razem wspólnie z TVN Style wybrała się do Peru.

"Śluby świata" jesienią

Co kraj, to obyczaj. W Szwecji na ślub żadna z pań nie może założyć czerwonej sukienki. W Chinach kilka dni przed ceremonią panna młoda musi oficjalnie się wypłakać w towarzystwie innych kobiet z rodziny. A jak to wygląda w Peru? Anna Szlęzak zabierze widzów do peruwiańskiej wioski, która jest położona wysoko w Andach. To właśnie tam indiańska tradycja zawierania związku małżeńskiego jest naprawdę nietypowa.

"Kanony piękna na świecie - Japonia" jesienią

Od wieków kobiety na całym globie stosują różnego rodzaju techniki pielęgnacyjne, aby zatrzymać czas i wyglądać pięknie i młodo. Jak się okazuje, idealny wygląd w wielu kulturach może znaczyć coś zupełnie innego. Anna Galińska, na co dzień zajmująca się trendami w makijażu, odwiedzi Japonię, której mieszkanki słyną z naturalności i niezwykłej, mlecznej cery. Dowiemy się, na czym polega pielęgnacja J-Beauty, jak wygląda słynny japoński masaż twarzy i zbadamy czy rytuały pielęgnacyjne faktycznie rozpropagowały gejsze.

Jesienią do TVN Style powrócą także znane i lubiane programy, takie jak "Afera fryzjera" z Maciejem Maniewskim czy "Nowa misja ratunkowa" Uli Chincz. U Magdy Mołek "W roli głównej" wystąpią: Bartłomiej Topa, Jerzy Owsiak, Agnieszka Maciąg, Aneta Kręglicka, Maciej Musiał i Tomasz Sekielski. Nie zabraknie również energicznej Anny Nowak-Ibisz i osiemnastego już sezonu "Pani Gadżet". Ambasadorka kanału Agata Młynarska w programie "Eks-tra zmiana" ruszy na pomoc kolejnym osobom, które nie mogą pozbierać się po rozwodzie. Na pytanie "W czym do ślubu?" odpowie Izabela Janachowska.

TRAVEL CHANNEL

Podróż marzeń – dla każdego może oznaczać coś innego. Odległe i egzotyczne kraje, weekendowe wypady za miasto, a może ciekawe miejsca, które nie są opisane w przewodnikach? Travel Channel zabiera widzów na wyjątkową wyprawę po całym świecie, pokazuje fascynujące historie ludzi z pasją i każdego dnia serwuje doskonałą rozrywkę. Jesienią czeka nas wiele nowości, a także premierowe odcinki ulubionych programów! A gdybyście tak mogli rzucić wszystko i wyjechać z nami w niezapomnianą podróż?

Ambasadorka kanału Travel Channel Martyna Wojciechowska już jesienią w programie "Na ratunek planecie" wprowadzi widzów w świat współczesnych tematów związanych z ekologią. Dziennikarka poruszy między innymi ważną kwestię ocieplania klimatu i konsekwencji tego zjawiska.

Hania Zborowska-Neves, miłośniczka podróży i amatorka nietuzinkowego zwiedzania, zaprasza widzów na program "Egzotyczne wakacje na każdą kieszeń".

Źródło: TVN Hania Zborowska-Neves

TLC

Życie zaskakuje. Jest pełne ekscytujących momentów, odważnych wyborów i codziennych dylematów. Wszystko to zobaczycie na antenie TLC, która zawsze jest nieprzewidywalna! W naszych programach widzowie odnajdą autentyczne historie, nietypowych bohaterów i często kontrowersyjne tematy. Z pasją dzielimy się tym, co inspiruje i zadziwia.

HGTV HOME & GARDEN

Spektakularne metamorfozy wnętrz, magiczne ogrody, świat niesamowitych domów i mieszkań. Do tego najlepsi projektanci, architekci z fantazją, doświadczeni agenci nieruchomości i pasjonaci ogrodnictwa. To jest właśnie gotowa recepta na sukces. HGTV Home & Garden to jeden z najlepszych kanałów lifestylowych w Polsce! Nieustannie inspiruje, uczy, bawi i relaksuje widzów, którzy nie mogą oderwać się od telewizorów.

Źródło: TVN Maja Popielarska już od 15 lat doradza widzom jak dbać o ogrody

FOOD NETWORK

Cały nasz świat kręci się wokół jedzenia. W poszukiwaniu nowych smaków ruszamy na wyprawy po całym świecie. Dbamy też o zdrowe odżywianie. Odkrywamy prawdziwych miłośników kuchni, doskonałe przepisy oraz oryginalne restauracje. Jesteśmy najlepszym kanałem kulinarnym w kraju, który co chwilę bije rekordy oglądalności. Cieszymy się ze wspólnego gotowania i serwujemy widzom tylko dobrą rozrywkę! Nasz apetyt rośnie z minuty na minutę, dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka smakowitych nowości!

EUROSPORT

Eurosport to najpopularniejszy płatny kanał sportowy w Polsce i Europie, oferujący widzom tysiące godzin relacji na żywo w ponad 120 dyscyplinach. Od lat zapewnia najpełniejsze na rynku transmisje dyscyplin zimowych, na czele ze skokami narciarskimi, biathlonem, narciarstwem alpejskim i biegami narciarskimi. Filarami stacji są także najlepsze transmisje kolarskie, wielkoszlemowy tenis, mistrzostwa Europy na żużlu i żużlowe mistrzostwa świata U21, Formuła E, snooker oraz piłkarski Puchar Niemiec, a perłą w koronie kanału są pełne prawa do transmisji letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. Eurosport łączy kibiców, rozpala ich pasje i emocje, przenosząc w samo centrum sportowej akcji.

Widzowie Eurosportu znajdą w nim wszystko, co może zainteresować prawdziwego fana sportu: tysiące godzin relacji na żywo, wielkie gwiazdy, rywalizację na najwyższym poziomie, różnorodność dyscyplin, a także dostęp do znakomitych ekspertów i komentatorów. Ambasadorami Eurosportu w Polsce są wybitni olimpijczycy: Kamil Stoch i Robert Korzeniowski. Wśród komentatorów stacji znajdują się także znani ze sportowych aren Tomasz Sikora i Dariusz Baranowski, były skoczek narciarski Jakub Kot, a także cenieni dziennikarze, jak Tomasz Jaroński, Krzysztof Wyrzykowski, Adam Probosz, Marek Rudziński, Igor Błachut, Witold Domański oraz Karol Stopa.

Początek jesieni na antenach Eurosportu to przede wszystkim ostatni kolarski wielki tour sezonu – Vuelta a Espana i ostatni w roku tenisowy turniej Wielkiego Szlema – US Open. Od początku września widzów Eurosportu czekają ogromne emocje związane z końcowymi rozstrzygnięciami w US Open. W turnieju rozgrywanym na legendarnym nowojorskim Flushing Meadows wystąpią polskie nadzieje tenisa: Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. W tym samym czasie w Hiszpanii odbywać się będą decydujące etapy Vuelty, w której o jak najlepsze miejsce w klasyfikacji generalnej walczyć będzie Rafał Majka. Oba te wydarzenia będzie można obejrzeć na żywo wyłącznie w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze – największej sportowej platformie OTT w Europie.

Sportowa zima rozpocznie się już w październiku wraz ze startem Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, który Eurosport pokazuje na wyłączność. To, co najbardziej pasjonuje polskich kibiców, czyli Puchar Świata w skokach narciarskich, wróci na antenę Eurosportu w listopadzie, ale jeszcze we wrześniu i październiku czekają nas decydujące konkursy Letniego Grand Prix.

DISCOVERY LIFE

Discovery Life debiutuje na ekranach telewizorów w odświeżonej formule! To jedyny polski kanał poświęcony tematyce zdrowotnej. Jest tworzony z myślą o ludziach, którym zależy na świadomym i zdrowym stylu życia. To niezwykłe źródło informacji i inspiracji dla widzów zainteresowanych medycyną oraz nowinkami ze świata urody.

Dzięki Discovery Life dbałość o zdrowie staje się pasją i naturalną częścią stylu bycia całej rodziny. W swoich programach rozwieje wszelkie medyczne mity i przedstawi niezwykłe historie ludzi mierzących się z najdziwniejszymi, często trudnymi przypadłościami. Widzowie zobaczą też lekarzy dokonujących cudów oraz zapoznają się z gadżetami ułatwiającymi pełnowymiarową troskę o dobrą kondycję. Ambasadorkami kanału są Ewa Drzyzga i Agata Młynarska. Zdrowie jest dla nas najważniejsze!

Źródło: TVN Agata Młynarska

ANIMAL PLANET

Animal Planet przybliża ludziom fascynujący świat zwierząt, zapraszając do odkrywania go z dziecięcą radością i ciekawością. Codziennie miliony fanów mają okazję stanąć oko w oko z dotąd nieznanymi gatunkami ssaków, płazów i ptaków. W świat dziewiczych zakątków, dzikiej przyrody, z dala od zgiełku i tłumu zabiorą nas ludzie, którzy postanowili poświęcić swoje życie ratowaniu środowiska i pomocy zwierzętom. Animal Planet to prawdziwe historie na styku matki natury i człowieka.

METRO

Jesień z telewizją Metro zapowiada się ciekawie. Niezapomniana podróż po świecie kina przeniesie widzów do najlepszych produkcji wszech czasów, a ich bohaterowie ponownie dostarczą wszystkim gorących emocji. Ofertę stacji uzupełnią również współczesne seriale, fascynujące dokumenty oraz programy rozrywkowe. Stacja dostępna jest w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów kablowych i satelitarnych.

Program telewizji Metro opiera się na dwóch filarach: ofercie filmowo-serialowej i produkcjach dokumentalnych. Tej jesieni widzowie mogą liczyć na wzbogaconą ofertę propozycji filmowych. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników kina.

Wśród wrześniowych propozycji stacji znajdzie się "Szeregowiec Ryan", w którym kapitan Miller (Tom Hanks) podejmie się niebezpiecznej misji znalezienia i ocalenia jednego człowieka – szeregowca Jamesa Ryana (Matt Damon). Widzowie będą mogli zobaczyć także historię skazanego przez sąd wojskowy generała Irwina (Robert Redford) w filmie "Ostatni bastion" oraz wstrząsającą opowieść z Nicolasem Cage'm w roli głównej ("World Trade Center"), która odsłoni kulisy pracy służb tuż po najsłynniejszym zamachu terrorystycznym w USA. We "Włoskiej robocie" widzowie poznają grupę ekskluzywnych złodziei. Kiedy ich akcja zakończy się sukcesem, jeden z nich będzie próbował wyeliminować resztę. Czy uda mu się zgarnąć cały łup? Stacja pokaże również "Zieloną strefę" z Mattem Damonem, dramat "Był sobie chłopiec" z Hugh Grantem oraz thriller polityczny "Tłumaczka" z Nicole Kidman w roli głównej.

W październiku fani Metra również nie będą mogli narzekać na ofertę programową. W filmie "Kolekcjoner" z Ashley Judd i Morganem Freemanem poznamy historię kobiety próbującej uwolnić się z rąk psychopatycznego porywacza, natomiast „Kandydat” przeniesie nas do 1991 roku, kiedy zostaje porwana grupa marines. Co się stanie kilka lat później, gdy jedna z ofiar będzie kandydować na wiceprezydenta USA? W "Strzelcu" były członek korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy służba na rzecz państwa pozwoli mu zapomnieć o nieudanej, tajnej misji sprzed lat?

To nie koniec hitów kina światowego! Na piątkowe wieczory Metro ma coś specjalnego dla fanów filmów grozy. Na antenie wyemitowane zostaną najlepsze horrory! Wśród nich nie zabraknie takich propozycji, jak: "Wrota zaświatów", "Noc oczyszczenia", "Jako w piekle tak i na ziemi" oraz "Ziemia żywych trupów".

Mimo, że zapowiada się fabularnie, jesień w telewizji Metro to również serie dokumentalne, które wstrząsają bardziej niż niejedne z fikcyjnych historii. Sympatycy tego rodzaju programów staną przed wyzwaniem wyboru pomiędzy serią "Nie do uwierzenia!", a poniedziałkowymi podróżami do przeszłości i zapisami jednych z najbardziej dramatycznych klęsk w dziejach ludzkości, takimi jak

"Strefa Czarnobyl", "Fukushima – krajobraz po katastrofie", czy "Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej – wyścig z czasem".

PLAYER

Player.pl od lat jest najbardziej angażującym polskim serwisem oferującym kanały telewizyjne na żywo oraz programy wideo na życzenie. Nieustannie bije rekordy popularności – w tym roku przekroczył magiczną granicę 5 milionów realnych użytkowników. Platforma nieustannie poszerza swoją ofertę o najnowsze filmy, seriale i formaty rozrywkowe. Daje także dostęp do kilkudziesięciu kanałów live. A wszystko to bez konieczności zawierania długotrwałych zobowiązań. Dzięki temu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających widzów.

Tej jesieni użytkowników player.pl czeka ekskluzywny dostęp do najgorętszych premier tego sezonu aż siedem dni przed emisją w telewizji. W tej formule będzie można oglądać zarówno programy rozrywkowe i seriale z anteny głównej, jak i nowości oraz lubiane formaty z kanałów tematycznych grupy TVN Discovery Polska. Użytkownicy platformy dostaną przedpremierowy dostęp między innymi do najnowszych odcinków "Kuchennych rewolucji", "Mam Talent!", "MasterChefa", "Big Brothera" czy "Zakochanych po uszy".

Wcześniej niż w telewizji player.pl pokaże także dwa najnowsze seriale TVN "39 i pół tygodnia" oraz "Motyw" - obie produkcje to prawdziwa plejada polskich gwiazd. Już teraz w serwisie dostępny jest drugi sezon serialu "Pod powierzchnią", a pod koniec sierpnia przedpremierowo – na aż 7 dni przed emisją w TV – pojawi się także nowa seria hitu zeszłego roku – "Pułapki". To nie wszystko. Specjalnie dla fanów komisarza Czarnego i użytkowników player.pl powstaje też specjalna gra interaktywna, dzięki której widzowie sami będą mogli decydować o losach bohaterów! Premiera materiału już niedługo na YouTube TVN.