Około 200 tytułów i 300 projekcji filmowych znalazło się w programie 11. międzynarodowego festiwalu kina niezależnego Netia Off Camera, który w piątek rozpoczął się w Krakowie. - Całe miasto zamienia się na te kilka dni w jedno wielkie kino plenerowe. Filmy można oglądać pod chmurką, na przykład na dachach krakowskich kamienic. Nazywa się to potocznie "dachowanie". Filmy można też podziwiać na wodzie, czyli na pływających po Wiśle barkach - mówi Ewelina Woźnica z TVN24. Przypomina, że za zwycięstwo w konkursie głównym można zdobyć jedną z największych nagród na świecie. - Wysokość nagrody to aż 100 tysięcy dolarów. Oprócz tego można wygrać milion złotych na kolejną produkcję pod warunkiem, że chociaż w połowie zostanie zrealizowana na terenie Polski - relacjonuje.