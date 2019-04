Weddowie, nazywani też "ludźmi lasu", to jedno z plemion zamieszkujących Sri Lankę. - Jadąc tam, nie wiedziałem, że to plemię istnieje - opowiadał Bartosz Świtalski, podróżnik, autor bloga Entourager.pl. Jak opowiadał, by móc poznać kulturę Weddów, musiał "dofinansować wioskę", w której żyją. Gość programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS zaprezentował także podręcznik do nauki buddyzmu. - To taki spontaniczny prezent od jednego z mnichów, którego spotkałem zupełnie przypadkowo - wspomniał.

