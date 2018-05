Odtwórz: Wylegitymował się okładką magazynu, bo zgubił portfel. Tak dostał się do samolotu

Singapore Airlines uruchomią w październiku bieżącego roku bezpośrednie połączenie z Singapuru do Newark. Będzie to najdłuższy lot na świecie bez międzylądowania.

Jak poinformował przewoźnik pierwszy lot odbędzie się 18 października. Pokonanie trasy z Singapuru do Newark (ponad 15,3 tys. km) zajmie 18 godzin i 45 minut. Loty będą odbywały się codziennie.

Port Newark Liberty znajduje się w stanie New Jersey, około 25 km od centrum Manhattanu i jest drugim najruchliwszym lotniskiem aglomeracji nowojorskiej po porcie lotniczym im. Johna F. Kennedy’ego.

Nowe samoloty

Rejsy będą obsługiwane przez nowe samoloty A350-900 Ultra Long Range, produkowane przez Airbusa. Singapore Airlines będą pierwszymi użytkownikami tych maszyn. W sumie linie zamówiły siedem takich samolotów.



Osiągi A350-900 ULR sprawiają, że długie loty mają być tańsze w eksploatacji, ze względu na znaczą oszczędność paliwa. Samolot jest w stanie pokonać prawie 18 tys. kilometrów, czyli o prawie 3 tys. kilometrów więcej niż zwykła wersja A350.



W 2019 roku linie planują również uruchomić bezpośrednie połączenie do Los Angeles. Lot potrwa 15 godzin.

Obecnie samoloty Singapore Airlines latają do Nowego Jorku (lotnisko JFK) z międzylądowaniem we Frankfurcie.

Rekord

Rekord długości lotu bez międzylądowania należy teraz do linii Qatar Airways. Podróż z Auckland w Nowej Zelandii do Doha (14,5 tys. km) na pokładzie Boeinga 777-200LR trwa około 18 godzin. Godzinę krócej trwa natomiast lot z Perth w Australii do Londynu na pokładzie maszyn linii Qantas.