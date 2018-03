Wchodząca w skład Balearów wyspa została sprzedana prywatnym właścicielom. Warta 18 milionów euro S'Espalmador ma 3 kilometry długości i 800 metrów szerokości.

Sprzedana na aukcji wyspa leży pomiędzy Ibizą i Formenterą. Z tej drugiej do S'Espalmador można dotrzeć idąc pieszo piaszczystym przesmykiem. Wyspa jest popularną przystanią dla jachtów i słynie z kąpieli błotnych.

Zajmuje powierzchnię 137 hektarów, jest długa na 3 km i szeroka na 800 metrów. Stoją na niej dwa domy, kaplica i latarnia morska. Nowi właściciele będą ograniczeni we wprowadzaniu zmian, bo wyspa chodzi w skład parku krajobrazowego Ses Salines.

S'Espalmador czekała na kupca przez trzy lata, aż w końcu została sprzedana rodzinie z Luksemburga.

Hiszpańskie media dowiedziały się, że nowi właściciele nabyli wyspę na użytek własny.

Wcześniej wyspa była w posiadaniu katalońskiego architekta Normana Cinnamonda i jego siostry. Ojciec architekta ponad 70 lat temu zapłacił za wyspę ok. 252 euro - podaje "Guardian".