Odtwórz: Kamil Glik po badaniach we Francji. "Mam zielone światło"

Brazylia ma największe szanse na zwycięstwo w nadchodzących mistrzostwach świata w Rosji – wynika z modelu opracowanego przez ekspertów banku Goldman Sachs. Ich zdaniem Polska wyjdzie z grupy i w 1/8 finału zmierzy się z Belgią. Z kolei w prognozach japońskiego banku inwestycyjnego Nomura Polska określana jest mianem "czarnego konia" mistrzostw.

Według opracowania analityków amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs największe szanse na zwycięstwo na mundialu ma Brazylia. Z przygotowanego przez nich modelu wynika, że Brazylia w finale pokona Niemcy, a grono półfinalistów uzupełnią Portugalia i Francja.

Małe dzieci przewożone w transporterach dla psów. Skandaliczne zachowanie babci Musiała przewieźć wnuczki, więc umieściła je w we własnym aucie w transporterach... zobacz więcej »

Co z Polską?

Eksperci banku Goldman Sachs przyjrzeli się też szansom naszej reprezentacji. Przypominają, że Polska wprawdzie zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 1982 roku, ale od 1986 roku nie wyszła z fazy grupowej mundialu. Zdaniem Goldman Sachs przełomem były ostatnie mistrzostwa Europy, gdzie drużyna Adama Nawałki doszła do ćwierćfinału.



Analitycy banku oceniają, że reprezentacja Polski wyjdzie z grupy na drugim miejscu, z tym samym dorobkiem punktowym lecz gorszym bilansem bramek niż Kolumbia. Niestety, jeśli model się nie myli, nasza reprezentacja będzie musiała w 1/8 finału uznać wyższość Belgów.



"Po wyjściu z grupy Polska może się spodziewać Belgii lub Anglii. Bez wątpienia będzie to wyzwanie dla zespołu, który nie grał z żadnym mocnym europejskim zespołem od Euro 2016. Jednak Polska ma zdolnego do genialnej gry Lewandowskiego, a z piłkarzem, który jest w stanie zdobyć 5 bramek w 9 minut, wszystko jest możliwe" – napisano jednak w analizie amerykańskiego banku.

Czarny koń?

Większy potencjał w naszej reprezentacji widzą analitycy japońskiego banku Nomura, którzy w polskiej drużynie widzą "czarnego konia" mundialu. Ich zdaniem Polska wyjdzie z grupy na pierwszym miejscu, następnie wygra z Anglią i Niemcami.

W półfinale przegra z Hiszpanią, a turniej zakończy na czwartym miejscu, po porażce w meczu o brąz z Brazylią.



Bankowcy z Nomury przewidują, że w finale imprezy spotkają się zespoły Francji i Hiszpanii, a mecz zakończy się zwycięstwem pierwszego z zespołów.

Za kilka dni

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji rozpoczynają się w najbliższy czwartek 14 czerwca. Tego dnia gospodarze imprezy w meczu otwarcia zmierzą się z Arabią Saudyjską.

Pierwsze spotkanie polskiej reprezentacji odbędzie się 19 czerwca, kiedy nasza kadra zmierzy się z Senegalem.