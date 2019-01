Dla wielu nowy rok oznacza szansę na zmiany. Dla jednych to zmiana pracy lub odchudzanie się, inni chcą w tym czasie znaleźć miłość. Pierwsza niedziela po nowym roku to najlepszy dzień na randkowanie w sieci – pisze "The Independent". Więcej w materiale Kamili Chlebińskiej.

Aplikacja randkowa Hinge przeanalizowała dane o aktywności użytkowników w pierwszą niedzielę po nowym roku. Według zebranych informacji, w tym dniu następuje ogromny wzrost liczby rozmów, odsetka osób odpowiadających na wiadomości, czy liczby zaplanowanych randek. Po randce przestała odpisywać na wiadomości. Mężczyzna wysłał do niej rachunek za kolację Amerykanka Amanda Burnett z Indianapolis wybrała się na randkę, za którą rachune... zobacz więcej »

Wzrost aktywności użytkowników

W pierwszą niedziele stycznia 2017 roku liczba użytkowników, którzy rozpoczęli konwersację wzrosła aż o 41 procent w porównaniu do poprzedniego tygodnia. W 2018 roku był już to wzrost o 59 procent.

Hinge w "randkową niedzielę" 2018 roku odnotowała wzrost o 62 procent, jeśli chodzi o liczbę zaplanowanych randek, w porównaniu do wzrostu o 36 procent w 2017 roku. W tym dniu w ogóle rośnie aktywność użytkowników portali randkowych- tylko w 2018 roku o 22 procent.

Hinge nie jest jedyną aplikacją, która odnotowuje wzrost zainteresowania randkowaniem w niedzielę po Nowym Roku.

Tyko w ten jeden dzień w 2017 roku na stronie Match.com zarejestrowało się 2,75 mln nowych użytkowników.

Natomiast 10 procent wszystkich "dopasowań"(nowych znajomości) na Tinderze przypada na styczeń. Z kolei aplikacja OKCupid przewiduje wzrost liczby użytkowników o 70 procent w "randkową niedzielę" w tym roku.