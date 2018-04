Była gwiazda koszykarskiej ligi NBA Patrick Ewing wystawił na sprzedaż ekskluzywną rezydencję w Cresskill. Jeśli transakcja dojdzie do skutku były koszykarz może stracić co najmniej 1,5 miliona dolarów.

Willa, znajdująca się w niespełna ośmiotysięcznym, położonym niedaleko Nowego Jorku miasteczku, ma m. in. siedem sypialni i siłownię. Została zbudowana w 2000 roku.

Ewing kupił nieruchomość w 2007 roku za 6,35 mln dolarów. Willa obecnie wystawiona jest na sprzedaż za dużo niższą cenę – 4,8 mln dolarów. Na transakcji były gwiazdor ligi NBA może stracić więc co najmniej 1,5 mln dolarów.

Gwiazdor ligi NBA

Patrick Ewing to jedna z największych gwiazd NBA, członek Galerii Sław tej ligi. Przez piętnaście sezonów reprezentował barwy New New York Knicks, jedenaście razy brał udział w Meczu Gwiazd Wschód – Zachód. Z reprezentacją Stanów Zjednoczonych Patrick Ewing dwukrotnie (w 1984 i 1992 roku) zdobył złoty medal olimpijski.

55-letni dziś Ewing jest obecnie trenerem jednej z akademickich drużyn.