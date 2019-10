Ukazujący brytyjską Izbę Gmin pełną szympansów obraz Banksy’ego sprzedano na aukcji za prawie 10 milionów funtów (około 48 milionów złotych). To rekordowa cena za dzieło tego artysty.

Obraz "Devolved Parliament" został namalowany przez artystę w 2009 roku. To największy znane dzieło Banksy’ego na płótnie. Komentatorzy zwracają uwagę, że choć został stworzony dziesięć lat temu, to świetnie ukazuje dzisiejszą polityczną sytuację związaną z brexitem.

Rekordowa cena

Początkowo dom aukcyjny Sotheby’s szacował, że cena za obraz wyniesie od miliona do dwóch milionów funtów. Ostatecznie "Devolved Parliament" sprzedano za 9 879 500 funtów po 13-minutowej licytacji.

Artysta napisał w mediach społecznościowych, że "to rekordowa cena za dzieło namalowane przez Banksy’ego" oraz, że żałuje, iż "już go nadal nie posiada". Dotychczasowym najdroższej sprzedanym obrazem artysty był "Keep it Spotless", który wylicytowano w 2008 roku za 1,8 miliona dolarów. Dzieło Banksy'ego sprzedane za "sześciocyfrową sumę" Graffiti tajemniczego twórcy street artu Banksy'ego - przedstawiające dziec... zobacz więcej »

Alex Branczik z Sotheby’s powiedział, że sztuka Banksy'ego "konfrontuje się z teraźniejszymi palącymi problemami".

Według niego Banksy ukazuje "najbardziej skomplikowane sytuacje polityczne w jednym prostym obrazie, który można łatwo rozpowszechnić w mediach społecznościowych".

"Namalowałem go 10 lat temu. Muzeum w Bristolu wystawiło go ponownie, w związku z brexitem. Teraz się śmiejecie, ale pewnego dnia nikt nie będzie przy władzy" - napisał Banksy w marcu.

Aukcja odbyła się w tym samym pokoju, w którym rok temu Banksy zszokował świat, gdy po ostatnim uderzeniu młotka jego obraz "Girl With Balloon" uległ "samozniszczeniu" w niszczarce ukrytej w ramie.



Kim jest Banksy?

Banksy jest brytyjskim artystą sztuki ulicznej. Jego prace, łączące graffiti z technikami szablonowymi, od początku lat 90. pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie. Przesłaniem i poziomem swoich prac, często politycznie zaangażowanych, zdobył uznanie artystów i mediów. Prawdziwa tożsamość artysty znanego jako Banksy nie jest znana i od lat pozostaje przedmiotem spekulacji.