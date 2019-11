Najbardziej bezpieczne i niebezpieczne kraje do podróżowania

Planujesz wakacje i zastanawiasz się, które kraje są najbezpieczniejsze? Pomocna w podjęciu decyzji może być mapa ryzyka opublikowana przez firmę International SOS.

Każdy kraj oceniono w trzech kategoriach: bezpieczeństwa osobistego, medycznego i drogowego. W dwóch pierwszych ryzyko podzielono na pięć poziomów: nieznaczne, niskie, średnie lub zmienne, wysokie i ekstremalne. O drogowym decyduje liczba śmiertelnych ofiar wypadków na 100 tys. mieszkańców.

Ocenę ryzyka zbudowano się na podstawie informacji o bieżących zagrożeniach dla podróżujących. Pod uwagę wzięto na przykład zagrożenie terroryzmem czy wojną, drobną przestępczość, stan infrastruktury transportowej czy występowanie chorób zakaźnych i klęsk żywiołowych.

Najbezpieczniejsze i najbardziej niebezpieczne

Według prognoz International SOS, o których informuje CNN, najbezpieczniejsze kraje do podróżowania w przyszłym roku to: Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Norwegia, Słowenia i Szwajcaria.

Krajami o niskim ryzyku są również Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia czy Chiny.

Z kolei wśród najbardziej niebezpiecznych wymieniono Afganistan, Republikę Środkowoafrykańską, Somalię i Syrię. Warto zauważyć, że na mapie średniego lub wysokiego ryzyka znalazła się znaczna część Afryki, w tym popularny wśród polskich turystów Egipt.

Niektóre kraje, takie jak na przykład Meksyk i Kolumbia, mają różne oceny dla poszczególnych regionów.

Polska znalazła się w grupie krajów o niskim ryzyku podróżowania, podobnie jak większość krajów europejskich. Co to oznacza? Według definicji International SOS w Polsce dostępna jest wysokiej jakości opieka medyczna, a choroby zakaźne występują rzadko.

Ponadto wskaźniki przestępstw z udziałem przemocy są niskie, a przemoc na tle rasowym, wyznaniowym, politycznym oraz niepokoje społeczne są rzadkie, podobnie jak akty terroryzmu. Służby ratownicze są skuteczne, a infrastruktura sprawna. Rzadkie są także zakłócenia w transporcie.