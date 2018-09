Foto: Jedną z propozycji kinowych jest film "Krzysiu, gdzie jesteś?" | Video: Na co wybrać się do kina?

Foto: materiały prasowe dystrybutora | Video: TVN24 BiS Foto: Jedną z propozycji kinowych jest film "Krzysiu, gdzie jesteś?" | Video: Na co wybrać się do kina?

Odtwórz: Na co wybrać się do kina?

Wybierasz się do kina? Jedną z propozycji jest film "Bez litości 2" z Denzelem Washingtonem. - Mam wrażenie, że twórcy chcieliby dorównać pierwszej części, ale to raczej się nie udaje - oceniła Ewelina Woźnica z TVN24. Jednocześnie zaznaczając, że "Denzel Washington jest pozytywną stroną filmu". Kolejną propozycją - nie tylko dla najmłodszych - jest produkcja "Krzysiu, gdzie jesteś?". - Rodzice, którzy zabiorą swoje dzieci na seans, też będą wychodzili z głową pełną kłębiących się myśli - wskazała Woźnica. - Warto wsłuchać się w słowa Kubusia Puchatka, (...) który daje rady, jak znowu być szczęśliwym i czerpać radość z najzwyklejszych momentów naszego życia - dodała. Do kin trafił również film "Lato". - Ma w sobie tajemniczy klimat, który jest bardzo wciągający. Akcja rozgrywa się w Leningradzie na przełomie lat 70. i 80. XX wieku - mówiła Ewelina Woźnica.