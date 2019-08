Przez 10 miesięcy przygotowywał się do odebrania wygranej na loterii w Kanadzie pewien wietnamski imigrant, który w zeszłym roku wypełnił kupon z trafnie skreślonymi liczbami. Mężczyzna wygrał 60 milionów dolarów kanadyjskich, czyli około 179 milionów złotych.

55-letni Bon Truong to Wietnamczyk, który 36 lat temu uciekł ze swojego kraju do Kanady. Wraz z rodziną zadomowił się na kontynencie amerykańskim i pracował jako ogrodnik.

Dzieci nie wiedzą