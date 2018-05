Grecja to najpopularniejszy kierunek na tegoroczne wakacje. Jak jednak wynika z raportu Travelplanet.pl, największy wzrost rezerwacji dotyczy Turcji, którą wybiera aż trzykrotnie więcej turystów niż w poprzednim sezonie. Chętnie wybieramy także wypoczynek w Polsce. Najchętniej nad Morzem Bałtyckim.

Jak wynika z raportu Travelplanet.pl, do połowy kwietnia aż 75 procent więcej turystów zarezerwowało już urlop w szczycie sezonu letniego niż w poprzednim roku. Rezerwacje wyjazdów w okresie od 1 czerwca do 30 września wzrosły z kolei o 65 procent.

Najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem jest Grecja. Ten kraj wybrało 27,8 procent turystów. Na podium znalazły się także Turcja (20,8 procent) i Bułgaria (16,1 procent).

Lider rankingu, podobnie jak Hiszpania, traci jednak spory udział w rynku. Przed rokiem Grecję wybrało bowiem aż 38,9 procent wyjeżdżających na wakacje z biurami podróży. Na drugim biegunie jest Turcja, gdzie wybiera się blisko trzykrotnie więcej turystów niż w poprzednim sezonie.

Do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych kierunków po kilku latach wróciła Tunezja i po raz pierwszy pojawia się w niej Macedonia, jedyny w tej grupie kraj bez dostępu do morza.



Jak czytamy w raporcie, macedońscy hotelarze najmocniej obniżyli ceny, bo koszt pobytu spadł tam z około 2,1 tys. złotych za osobę do niecałych 1,7 tys. złotych. Bardzo wyraźnie staniały również wakacje w Albanii i Egipcie, bo odpowiednio o około 200 i 240 złotych za osobę. Zdrożał natomiast nieznacznie wypoczynek w Turcji i wyraźnie w Chorwacji. W tym wypadku jednak to konsekwencja uruchomienia połączeń lotniczych i zwiększonego odsetka turystów korzystających z dolotu a nie dojazdu (z 12 do ponad 18 procent).

Koszt wakacji

Zagraniczne wakacje będą jednak tańsze o około 160-170 złotych niż ubiegłoroczne. Średni koszt wypoczynku w lipcu i sierpniu to 2550 złotych na osobę (w 2017 - 2740 złotych). Całe lato 2018 to zaś średni wydatek rzędu 2386 złotych (w 2017 - 2550 złotych).



Eksperci zaznaczają, że niższy koszt tegorocznych wakacji wcale nie oznacza niższego standardu wypoczynku. Połowa turystów wyjeżdżających z biurami podróży będzie wypoczywać tego lata w hotelach 4-gwiazdkowych. Dla porównania latem ubiegłego roku było to 51 procent. Ponadto aż 23 procent turystów zarezerwowało hotele 5-gwiazdkowe, podczas gdy w 2017 roku - 16 procent.

Standard all inclusive na tegoroczne wakacje wybrało aż 78 procent turystów.

Wakacje all inclusive. Ile zapłacimy za pobyt w ciepłych krajach? Turcja, Grecja, Egipt i Hiszpania to kierunki, które cieszą się największą popul... zobacz więcej » Jak wynika z raportu, niższe ceny przy wyższym standardzie wypoczynku to efekt popularności Turcji i Egiptu. Tam klienci biur podróży rezerwują przede wszystkim najdroższe hotele i wyżywienie all inclusive.

Przyczyny wzrostu

Według ekspertów jest kilka powodów tak dużego, 65-procentowego wzrostu rezerwacji przed sezonem letnim 2018.

Po pierwsze - jak czytamy w raporcie - znikły przyczyny, dla których klienci zwlekali z rezerwowaniem wakacji do ostatniej chwili. Niebezpieczeństwo straty pieniędzy po ewentualnej upadłości biura podróży jest bowiem zerowe, gdyż pieniądze za niezrealizowane i przerwane wyjazdy w razie potrzeby wypłaci Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.



Jak wskazano, jeszcze ważniejszym powodem były gwarancje niezmiennej ceny, oferowane we wczesnej sprzedaży. To zobowiązanie organizatora wypoczynku, że zwróci ewentualną nadpłatę, gdyby wycieczka w sprzedaży last minute okazała się tańsza niż kupiona wcześniej.

Duża skala wzrostu rezerwacji w biurach podróży to również efekt rosnącego przekonania, że wyjazd na wakacje organizowany samodzielnie najczęściej okazuje się droższy niż identyczna oferta, kupiona w biurze podróży. Z wyliczeń Travelplanet.pl przeprowadzonych przed ubiegłorocznym sezonem wynikało, że wakacje z przelotem do najpopularniejszych krajów wśród polskich turystów zorganizowany samodzielnie bywał zwykle droższy o 10 - 15 proc. od identycznych ofert biur podróży w tym samym standardzie i w tym samym czasie.

Nie tylko Europa. Najlepsze pomysły na krótki wyjazd City break to coraz popularniejszy sposób na podróżowanie. - Na krótki, weekendo... zobacz więcej »

Polska jak zagranica

Turyści chętnie wybierają również wypoczynek w Polsce. Liczba rezerwacji oferty krajowej w biurach krajowych wzrosła o około 75 procent w porównaniu do ubiegłego roku.

Najbardziej popularne miejscowości wśród klientów biur podróży to Kołobrzeg, Dąbki, Mrągowo, Mikołajki i Międzywodzie. Jak wynika z raportu, rezerwacje nad Morzem Bałtyckim to około 60 procent wszystkich rezerwacji oferty krajowej.

Średni koszt wypoczynku na osobę w Polsce to zaś 1015 złotych, przy średnim koszcie 2386 złotych dla wszystkich kierunków zagranicznych.

Ta duża różnica wynika - jak wskazują eksperci - z trzech czynników: na wakacje w kraju z biurem podróży nie lecimy samolotem lecz musimy doliczyć dojazd własny. Wypoczywamy w wyraźnie niższym standardzie oraz z innym wyżywieniem.