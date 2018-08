Kurtka noszona przez Harrisona Forda grającego Hana Solo z Gwiezdnych Wojen trafi na aukcję w Londynie. Jej cena może osiągnąć poziom 1,3 miliona dolarów.

Na aukcji, która odbędzie się 20 września w Londynie, pojawi się ponad 600 rzadkich pamiątek filmowych. Jednym z najbardziej wartościowych "okazów" będzie kurtka, którą Harrison Ford nosił grając Hana Solo w filmie "Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje". Jak podaje "The Guardian" jej cena na licytacji może osiągnąć poziom 1,3 miliona dolarów.

- Na aukcji znajdą się przedmioty z trudno dostępnego świata gwiazd. Na przykład kurtka Hana Solo nigdy wcześniej nie była na aukcji. To pierwsza okazja, aby ją kupić - mówi Brandon Alinger, szef sklepu z rekwizytami w Los Angeles.

Co jeszcze?

Łączna wartość przedmiotów, które znajdą się na aukcji szacowana jest na około 4,6 mln dolarów. Wśród innych ciekawych przedmiotów, które będzie można wylicytować znalazł się na przykład hoverboard, czyli elektryczna deskorolka, której w filmie "Powrót do przyszłości 2" używał Marty McFly grany przez Michaela J. Foxa. Szacowana cena tego przedmiotu to nawet 66 tysięcy dolarów.



Inny ciekawy rekwizyt to kurtka noszona przez Arnolda Schwarzeneggera w "Terminatorze" (szacowana cena to 39 tys. dolarów), czy gorset Michelle Pfeiffer z filmu "Kobieta-Kot" (6 tysięcy dolarów).