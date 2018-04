Na jakie filmowe premiery warto wybrać się do kina? Co nowego wydarzyło się w świecie muzyki w ostatnim tygodniu? O tym, w kulturalnym przeglądzie w TVN24 BiS, opowiedziała Ewelina Woźnica z TVN24. - "Ciche miejsce" to film, który kosztował tylko 17 milionów dolarów, a już zarobił ponad 70 milionów. Być może jego sukces jest zaskoczeniem nawet dla samych twórców, bo horrory zwykle nie mają tak dużej widowni. To film zbudowany na kompletnej ciszy. Opowiada on historię przybywających na ziemię potworów, które mają wyostrzony słuch. Tropią oni przedstawicieli naszego gatunku po wydawanych dźwiękach, więc ludzie muszą żyć w ciszy, nie mogą rozmawiać ani głośno się poruszać. To świetny pomysł na fabułę - mówi Woźnica.