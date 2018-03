"Zimna gra" to polska produkcja z międzynarodową obsadą. Rozmowy bohaterów toczą się głównie w języku angielskim i film kierowanym jest przede wszystkim do zagranicznego widza. Nie zabraknie w nim jednak polskich utytułowanych twórców, bo za scenografię i zdjęcia odpowiadają Allan Starski i Paweł Edelman. W produkcji zobaczymy też Roberta Więckiewicza. Akcja filmu, który do kin wejdzie w przyszłym roku, rozgrywa się między innymi w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Więcej o tej produkcji opowiadała Ewelina Woźnica z TVN24.