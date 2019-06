Nieruchomości, dzieła sztuki, marki ekskluzywnych alkoholi oraz przedsiębiorstwo rozrywkowe. To tylko część składników olbrzymiej fortuny amerykańskiego muzyka Shawna Cartera, znanego jako Jay-Z. Artysta przeszedł do historii, jako pierwszy hip-hopowiec, którego majątek przekroczył miliard dolarów - poinformował magazyn "Forbes".

Magazyn wspomina, że dziewięć lat temu doszło do dość zaskakującego spotkania w Hollywood Diner w Omaha w stanie Nebraska. Carter i Warren Buffett spotkali się na lunchu, a następnie kontynuowali rozmowę w biurach należącej do legendarnego inwestora firmy Berkshire Hathaway.

Buffett był pod wrażeniem o 40 lat młodszego artysty. - Dla młodego, dorastającego człowieka, jest facetem, od którego można się uczyć - mówił o Jayu-Z Warren Buffett.

Legendarny biznesmen nie bez przyczyny jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Znakomicie potrafi bowiem ocenić nie tylko, w co inwestować, ale również potencjał ludzi. Po dziewięciu latach od spotkania Jay-Z ma fortunę, która wynosi 1 miliard dolarów, co czyni go jednym z niewielu artystów estradowych, którzy wskoczyli do ekskluzywnego grona. Jest także pierwszym hip-hopowocem, któremu udała się taka sztuka.



Jay-Z miliarderem

"Mam nieproporcjonalnie dużo pieniędzy". Miliarderka zdecydowała, co zrobi z fortuną Była żona szefa Amazona i jedna z najbogatszych kobiet na świecie MacKenzie Bezo... zobacz więcej » Jay-Z wywodzi się z nowojorskiego Brooklynu i jak podaje dwutygodnik - w młodości miał handlować narkotykami.

Ratunkiem dla niego okazała się muzyka. Zaczęło się od założenia wytwórni Roc-A-Fella Records, a w 1996 roku Carter wydał swój debiutancki album - "Reasonable Doubt". Od tego czasu do sprzedaży trafiło łącznie jego 14 albumów, w tym czasie Jay-Z otrzymał 22 nagrody Grammy i zarobił w ciągu dekady ponad 500 milionów dolarów przed opodatkowaniem.

Co jednak ważniejsze, zdał sobie sprawę, że powinien budować własne marki. Jay-Z jest współwłaścicielem, wraz z Bacardim, marki D'Usse (produkującej markowe alkohole) oraz właścicielem usługi streamingowej Tidal.

Majątek Shawna Cartera według "Forbesa":

- 310 milionów dolarów - wartość marki Armand de Brignac, która zajmuje się produkcją szampanów

- 220 milionów - w gotówce i inwestycjach, w tym 70 milionów dolarów zainwestowane w spółkę Uber

- 100 milionów - wartość udziałów w marce D'Usse

- 100 milionów - wartość serwisu streamingowego Tidal

- 75 milionów - wartość przedsiębiorstwa rozrywkowego Roc Nation, które zajmuje się menedżmentem i publikacją muzyki. Z Roc Nation współpracuje między innymi Rihanna czy J. Cole

- 75 milionów - wpływy z twórczości

- 75 milionów - kolekcja sztuki

- 50 milionów - Jay-Z jest właścicielem kilku nieruchomości w East Hampton, posiadłości w dzielnicy Bel Air w Los Angeles oraz luksusowego apartamentu w Nowym Jorku.

Podziwu dla kolegi nie ukrywa nowojorski producent muzyczny i raper Swizz Beatz, który stoi za niektórymi największymi hitami Jaya-Z. - Facet, który wygląda jak my, brzmi jak my, kocha nas, osiągnął coś, co zawsze uważaliśmy, że jest poza naszym zasięgiem - powiedział w rozmowie z "Forbesem". Jego zdaniem, to dopiero początek.

Na początku kwietnia 2008 roku Jay-Z poślubił amerykańską wokalistkę Beyonce. Jej majątek "Forbes" w 2018 roku szacował na 355 milionów dolarów.