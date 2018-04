Ta zabawka to hit. Chcą ją mieć wszystkie dzieciaki

Miliarder Isaac Larian, założyciel i szef MGA Enterteinment, największej na świecie prywatnej firmy produkującej zabawki, złożył ofertę przejęcia części sklepów Toys "R" Us w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jej wartość to prawie 900 milionów dolarów.

Jak informuje Bloomberg, Larian złożył ofertę przejęcia ponad 200 z 735 sklepów w Stanach Zjednoczonych za 675 mln dolarów oraz wszystkich z ponad 80 sklepów w Kanadzie za 215 mln dolarów.

Wielki upadek

W marcu spółka poinformowała, że zamierza zamknąć lub sprzedać wszystkie swoje sklepy w USA i Wielkiej Brytanii.



Firma, której początki sięgają 1948 roku, była niegdyś dominującym graczem na amerykańskim rynku zabawek, ale przegrała rywalizację z silną konkurencją, zwłaszcza ze strony giganta handlu internetowego - Amazona.



Wcześniej Larian próbował zebrać miliard dolarów na ratowanie Toys "R" Us za pośrednictwem kampanii crowdfundingowej. Teraz chciałby przekształcić sklepy tej sieci w centra rozrywki.