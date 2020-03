Ikea wycofuje ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych jeden ze swoich produktów. Tamtejsza komisja do spraw bezpieczeństwa produktów konsumenckich stwierdziła, że sprzedawany przez szwedzką firmę model komody Kullen jest niestabilny, może się przewracać i spowodować poważne obrażenia u dzieci. Mebel jest sprzedawany także w Polsce.

Sprawa dotyczy trzyszufladowej komody Kullen, sprzedawanej na rynku amerykańskim od 2005 do 2019 r. Mebel kosztuje około 60 dolarów.

"Komody są niestabilne, jeśli nie zostaną przymocowane do ściany. Stwarza to zagrożenie, że się przewrócą, co może prowadzić do poważnych obrażeń u dzieci lub nawet do śmierci" – zawyrokowała amerykańska komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich (CPSC).

Ikea otrzymała sześć zawiadomień o incydentach związanych z komodą Kullen. Przewracający się mebel miał wywołać takie obrażenia, jak skaleczenie i siniaki.

Ci, którzy już nabyli mebel, mogą albo ubiegać o zwrot pieniędzy, albo otrzymają zestaw do przymocowania mebla do ściany. Według informacji mediów chodzi o 820 tys. sztuk produktu.

Sprawa komody Kullen zaistniała tuż po tym, jak na początku tego roku Ikea zgodziła się w ramach ugody sądowej zapłacić 46 mln dolarów rodzicom małego dziecka, którego zginęło na skutek wypadku związanego z komodą Malm. Do tej tragedii doszło w Kalifornii w 2017 roku. Komodę wycofano ze sprzedaży.

Jak podaje komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich, w Stanach Zjednoczonych w latach 2014-2018 z powodu przygniecenia przez meble zginęło co najmniej 89 osób, głównie dzieci.

Komodę można kupić też w Polsce

Komoda Kullen, w tym w wersji z trzema szufladami, jest również sprzedawana w Polsce.

W odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl polski oddział Ikea wyjaśnił, że "w Stanach Zjednoczonych (w tym w Portoryko) i Kanadzie IKEA zdecydowała się wycofać komodę Kullen z trzema szufladami z powodu braku zgodności z niedawno znowelizowaną normą amerykańską, dotyczącą stabilności mebli".

"Ta norma ma zastosowanie tylko w Ameryce Północnej" - napisał Krzysztof Janiak z Ikea Retail w Polsce.

"Komoda Kullen z trzema szufladami jest obecna na rynku od ponad 14 lat i Ikea nie odnotowała na świecie żadnych związanych z nią przypadków poważnych obrażeń. Komoda Kullen (...) z trzema szufladami jest produktem bezpiecznym, jeśli jest używana zgodnie z instrukcją montażu" - zapewnił Janiak. Dodał, że "komody Ikea spełniają wszystkie obowiązujące wymogi stabilności na wszystkich rynkach, na których są sprzedawane".