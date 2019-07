Para butów do biegania z 1972 roku, jedna z pierwszych par wyprodukowanych przez firmę Nike, została wylicytowana na aukcji w Nowym Jorku za 437,5 tysiąca dolarów, czyli ponad 1,6 miliona złotych. To najwyższa cena, jaką kiedykolwiek osiągnięto na aukcji publicznej za sportowe buty.

Rekordowa cena padła we wtorek na aukcji zorganizowanej przez nowojorski dom aukcyjny Sotheby’s. Cena wywoławcza wynosiła 80 tys. dolarów.

Kupującym okazał się kanadyjski inwestor i kolekcjoner samochodów Miles Nadal. W ubiegłym tygodniu milioner wylicytował na prywatnej aukcji 99 innych par niezwykle rzadkich lub limitowanych butów za łączną cenę 850 tys. dolarów. Wśród nich znajdziemy takie "perełki" jak Nike Mag - model inspirowany butami z filmu "Powrót do Przyszłości 2", Air Jordany czy buty z kolekcji Yeezy Kany'ego Westa.



The 1972 Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe,' the last remaining pair in Sotheby's Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection, achieved $437,500 earlier today, setting a new world auction record for a pair of sneakers. #SothebysStadiumGoods https://t.co/GGmjh8hSKh — Sotheby's (@Sothebys) 23 lipca 2019



Do tej pory najwyższą kwotę za buty sportowe osiągnięto w 2017 roku. Wówczas na aukcji w Kalifornii, za ponad 190 tys. dolarów, sprzedano parę Conversów, w których legendarny koszykarz Michael Jordan wystąpił w finałowym meczu na igrzyskach olimpijskich w 1984 roku.

Jedyna taka para

Wyglądają na znoszone, a są nowe. Buty za ponad 3 tysiące złotych Wyglądają na brudne, używane, mocno znoszone, a kosztują ponad 3 tysiące złotych... zobacz więcej » Nowy rekord należy do wykonanej ręcznie pary butów o nazwie "Moon Shoe" (Księżycowy But). Zostały one zaprojektowane z myślą o biegaczach przez Billa Bowermana, trenera lekkoatletyki i jednego z założycieli firmy Nike.

Powstało zaledwie 12 par, jeszcze mniej istnieje, a ta sprzedana we wtorek jest jedyną znaną parą w stanie nieużywanym.

Legenda głosi, że Bowerman wpadł na pomysł stworzenia innowacyjnej podeszwy, gdy obserwował swoją żonę robiącą gofry. Prototypowy spód buta miał powstać poprzez nalanie roztopionej gumy do formy z gofrownicy.

Nadal, założyciel firmy inwestycyjnej Peerage Capital poinformował w oświadczeniu, że jest zachwycony zakupem i nazwał "Moon Shoe" "prawdziwym artefaktem w historii sportu i popkultury". Dodał również, że zakupione buty planuje wystawić w swoim prywatnym muzeum motoryzacji w Toronto.