Ponad 38 miliardów dolarów - taką sprzedaż osiągnął chiński gigant Alibaba w Dzień Singla, czyli dorocznym święcie zakupów w Państwie Środka. To absolutny rekord. Reuters zwraca uwagę, że jest to więcej niż amerykański Amazon uzyskał ze sprzedaży w internecie w... całym ubiegłym kwartale.

11 listopada w Chinach obchodzony jest Dzień Singla, zainicjowane w 2009 roku przez chiński holding Alibaba Group wielkie święto handlowe, które ma być odpowiedzią nie tylko na Walentynki ale również Black Friday i Cyber Monday. Dzień Singla regularnie odnotowuje jednak większą sprzedaż niż czarny piątek i cyfrowy poniedziałek łącznie.

Data Dnia Singla została wybrana nieprzypadkowo, bowiem cztery jedynki (11.11) mają symbolizować samotne osoby. Wydarzenie obchodzone jest z wielką pompą, a tegoroczne święto uświetniła gala w Szanghaju z udziałem amerykańskiej gwiazdy pop Taylor Swift.

Rekord sprzedaży

Black Friday, czyli zakupowe szaleństwo. Kiedy wypada czarny piątek? Black Friday czyli czarny piątek to dzień zniżek i rabatów, który uważany jest z... zobacz więcej » Dzień Singla to prawdziwy festiwal sprzedaży online oraz czas potężnych wyprzedaży i promocji. Z obniżek oferowanych w tym dniu mogą korzystać także Polacy, poprzez należący do Alibaby serwis AliExpress.com. O kilkadziesiąt procent taniej można kupić wtedy ubrania, perfumy, kosmetyki czy elektronikę.

W tym roku, w ciągu 24 godzin, Alibaba osiągnęła rekordową sprzedaż na poziomie 38,4 mld dolarów, co stanowi wzrost o 26 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynik z 2018 roku (30,8 mld dolarów) został pobity po 16,5 godzinach handlu. Już w pierwszej minucie po uruchomieniu wyprzedaży wartość zakupów wyniosła 1 mld dolarów.

Eksperci podkreślają jednak, że tegoroczna dynamika wzrostu sprzedaży była najniższa od czasu rozpoczęcia świętowania Dnia Singla. Wszystko przez spowolnienie gospodarcze w Chinach oraz handlowy spór Pekinu ze Stanami Zjednoczonymi.

W Dniu Singla uczestniczą także inne chińskie platformy e-commerce, takie jak JD.com oraz zwykłe sklepy stacjonarne, a impreza zaczyna zyskiwać na popularności poza Chinami. Lazada, spółka zależna Alibaby w Azji Południowo-Wschodniej, oferowała zniżki w Singapurze, Malezji, Indonezji, Tajlandii i Wietnamie.

Źródło: EPA/NIU JING Dzień Singla to w Chinach wielkie wydarzenie

Czarny Piątek i Cyfrowy Poniedziałek

Przed nami kolejne dni, w którym sklepy zaoferują duże przeceny. 29 listopada wypada Black Friday czyli nieoficjalne otwarcie sezonu zakupów świątecznych. Z najbardziej spektakularnych przecen mogą skorzystać mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, ale dzień ten z roku na rok zyskuje na popularności także w Polsce.

Z kolei 2 grudnia to Cyber Monday, w którym towar po obniżonej cenie oferują sklepy internetowe. Cyfrowy poniedziałek, zwany inaczej cyberponiedziałkiem lub cybernetycznym poniedziałkiem narodził się w USA w 2005 roku wraz z dynamicznym rozwojem internetu.