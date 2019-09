Wojna z foliówkami w sklepach. Minister wyjaśnia przyczynę zmiany przepisów

Głównym celem poszerzenia opłaty za reklamówki jest zniechęcenie ludzi do używania toreb foliowych na zakupy - powiedział w programie "Bilans" Henryk Kowalczyk, który był gościem TVN BiS podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Minister środowiska odniósł się również do sprawy opłat za odbiór niesegregowanych śmieci. - Zaproponowaliśmy, żeby różnica między opłatą za śmieci segregowane i niesegregowane wynosiła 1:2. To samorządy zaproponowały w trakcie prac parlamentarnych, żeby te proporcje sięgały nawet czterokrotności. Wyraziliśmy na to zgodę. To jest z korzyścią dla samorządów i mieszkańców, którzy dzięki temu - segregując śmieci - będą docelowo mniej płacić. Taki jest cel - tłumaczył Kowalczyk.