Wiceminister: Centralny Port Komunikacyjny to rewolucja w podróżowaniu

Praktycznie każdy tydzień przynosi nowe wydarzenia związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym - powiedział w TVN24 BiS Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Jak wskazał, w zeszłym tygodniu spółka opublikowała 300-stronicowe opracowanie, zawierające wymagania, które powinien spełniać port. - Ten dokument jest teraz poddany konsultacjom - poinformował wiceminister, który był gościem w TVN24 BiS podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wild podkreślił, że Centralny Port Komunikacyjny przyniesie "rewolucję w podróżowaniu".

- Bardzo mocny nacisk, który postawiliśmy na merytoryczne przygotowanie tej inwestycji, zaczyna przynosić efekty - stwierdził Mikołaj Wild.

- Firmy architektoniczne zaproponowały swoje wizje Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie zapłaciliśmy za to ani złotówki. To jest dowód zaangażowania największych światowych firm, które chcą brać udział w tym projekcie, widzą w nim gigantyczną szansę dla siebie i możliwość uwzględnienia w swoim portfolio - wskazał wiceminister.

Konsultacje

Uwagi do 300-stronicowego tak zwanego briefu strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego można zgłaszać do końca października. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konsultacji jest rejestracja i podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.

Brief jest efektem między innymi dotychczasowych uzgodnień z partnerami branżowymi inwestycji.



Tworzenie zarysu briefu rozpoczęło się w kwietniu. Już wówczas spłynęło ponad tysiąc uwag i w efekcie powstały skonsultowane założenia dokumentu. Następnie spółka CPK rozpoczęła rozmowy z największymi liniami, pokazując założenia na temat wstępnego układu infrastruktury.



Po zakończeniu tego etapu - o charakterze doradczym - spółka będzie chciała na początku przyszłego roku ogłosić postępowanie na przygotowanie masterplanu, czyli dokumentu, który określi założenia do projektowania.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tysięcy hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo około 100 milionów.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Port ma powstać do końca 2027 roku.