Mieszkanie plus rozkręca się powoli. Wiceminister: mówimy o wielkim programie inwestycyjnym

Sto tysięcy mieszkań to jest sporo ponad 30 miliardów złotych, które trzeba zaangażować, więc mówimy o wielkim programie inwestycyjnym i programie, który będzie miał długoterminowo ogromne znaczenie dla całego rynku budowlano-montażowego - podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, który był gościem TVN24 BiS podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak poinformował, obecnie 38 tysięcy mieszkań jest na różnych etapach inwestycji. Zgodnie z danymi Polskiego Funduszu Rozwoju łączna liczba mieszkań już oddanych i mieszkań w budowie w ramach programu to jednak zaledwie 1731. - Od początku mówiliśmy, że program Mieszkanie plus nie jest na jedną kadencję, to byłoby całkowicie nierealne - zaznaczył wiceminister.