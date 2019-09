Kiedy polska gospodarka dogoni niemiecką? Nowy raport

Przy założeniu utrzymania wzrostu gospodarczego, polski Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca będzie taki jak w krajach starej piętnastki Unii Europejskiej za 14 lat, a Niemiec za 21 lat – wskazuje raport Szkoły Głównej Handlowej zaprezentowany na XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju.

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska mówiła we wtorek, że w latach 1990-2018 Polska była liderem wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Średnia stopa wzrostu wyniosła rocznie 3,2 proc. Eksperci SGH dodali, że polski wzrost gospodarczy był trzykrotnie wyższy niż w krajach tzw. starej piętnastki.

Mniej inwestycji, słabsza produkcja

W raporcie czytamy, że Polska pod względem wysokości PKB per capita całkowicie zamknęła lukę rozwojową w stosunku do Grecji w 2015 roku, a pod koniec tego roku prawdopodobnie wyprzedzi Portugalię.



- Przy założeniu utrzymania się przeciętnych tendencji wzrostowych, Polska będzie potrzebowała 14 lat do osiągnięcia średniego poziomu dochodu na mieszkańca starej piętnastki (kraje tworzące UE przed 2004 r.) oraz 21 lat, aby doścignąć Niemcy - powiedziała Godlewska-Majkowska.

Zastrzegła jednak, że problemy z podażą pracy, czyli brakiem pracowników na rynku, mogą spowodować zatrzymanie wzrostu polskiej gospodarki na poziomie ok. 75 proc. krajów starej piętnastki.

Prof. Elżbieta Adamowicz podkreśliła, że od połowy ubiegłego roku spowolnienie gospodarcze całej UE, jak i Europy Środkowo-Wschodniej stało się faktem.

Dodała, że niebezpiecznym jest to, że wzrost gospodarczy opiera się głównie na konsumpcji, spada za to produkcja przemysłowa, inwestycje; pogarszają się nastroje uczestników rynku.

Zmiany na rynku pracy

O wyzwaniach związanych z rynkiem pracy mówiła natomiast prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak. Wskazała, że zatrudnienie w krajach naszego regionu rośnie, ale słabiej niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Co prawda poprawia się sytuacja kobiet na rynku pracy, ale wskaźniki ich zatrudnienia i płace są niższe niż w przypadku mężczyzn.



Profesor zauważyła, że zmiany technologiczne i globalizacja prowadzą do szybkich zmian poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. - Około 50 proc. miejsc pracy jest zagrożone przez komputeryzację - zauważyła.