Przez zakaz handlu w niektóre niedziele centra handlowe straciły w tym roku już ponad 9 milionów klientów - wynika z danych Retail Institute.

W badaniu przeprowadzonym przez Retail Institute wzięło udział ponad 120 centrów handlowych.

Liczba klientów w centrach handlowych

Jak wynika z danych za okres od 1 stycznia do 14 października br. odwiedzalność w sklepach spadła o 3,07 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

"Centra w tym czasie odwiedziło o 9,16 mln klientów mniej niż w tym samym okresie 2017 roku, a każdy kolejny miesiąc pogłębia tę stratę o blisko 1,2 mln osób" - czytamy.

Jak wynika z raportu, największe spadki odnotowały do tej pory centra znajdujące się na obrzeżach miast. W ich przypadku spadek wyniósł 4,3 procent.

Skutki zakazu handlu w niedziele

Zakaz handlu także w sobotę? Minister rozwiewa wątpliwości Nie ma i nigdy nie było żadnych planów rozszerzenia ograniczenia handlu na sobot... zobacz więcej »

Zespół Retail Institute przeanalizował także dane z 2017 i 2018 roku metodą "like for like", czyli porównał dane z okresów tygodniowych mających tę samą liczbę dni roboczych/handlowych, na przykład poniedziałek do poniedziałku, wtorek do wtorku.

W efekcie można zauważyć, że frekwencja w centrach handlowych od poniedziałku do soboty wzrosła w 2018 roku o 3,7 procent. W niedziele handlowe do centrów przychodzi o 3,8 procent więcej klientów niż w te same niedziele 2017 roku. "Tym samym nadal widać, że 3,07-proc. spadek frekwencji jest ściśle powiązany z wprowadzonym 5 marca 2018 roku zakazem handlu" - dodano.

Zdaniem ekspertów szansą na poprawę wyników może być jednak zbliżający się okres Bożego Narodzenia i ogólnopolska akcja wyprzedażowa Black Friday. Rok temu centra odnotowały w ich czasie 48-proc. wzrost liczby odwiedzin.