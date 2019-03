Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji ostrzega przed wezwaniami do zapłaty wysyłanymi do przedsiębiorców. Opłata w wysokości 174,20 zł ma wynikać z wpisu do nieistniejącej w rzeczywistości "Cyfrowej Ewidencji Działalności Gospodarczej". "Nie musimy wnosić takich opłat! Uważajmy!" - apeluje dyrektor departamentu zarządzania danymi.

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji zamieścił na Twitterze zdjęcie wezwania do zapłaty, jakie otrzymał jego znajomy, który założył działalność gospodarczą.

"Ktoś pozyskał jego dane osobowe i wysłał pismo od Cyfrowej Ewidencji Działalności Gospodarczej z prośbą o wpłatę 174,2 zł" - wyjaśnił Maciej Kawecki. Wykorzystywana przez oszustów nazwa nieprzypadkowo jest zbliżona do działającej rządowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

"W związku z wpisem Firmy (...) do Cyfrowej Ewidencji Działalności Gospodarczej zgodnie z aktualnym regulaminem CEDG (...) wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 174,20 zł do dnia 29.03.2019 roku" - brzmi treść pisma, które zamieszcza Maciej Kawecki.

Przedsiębiorca jest proszony o terminowe dokonanie wpłat, podano również numer konta, na które powinny wpłynąć pieniądze. W przypadku braku wpłaty firma ma być wykreślona "zgodnie z regulaminem CEDG".

"Uważajmy!"

Maciej Kawecki apeluje, by nie nadać się nabrać. "Nie musimy wnosić takich opłat! Uważajmy!" - podkreślił Maciej Kawecki.



O tym, że "wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bezpłatne" możemy przeczytać na stronie CEIDG.

CEIDG to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Dzięki CEIDG można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą. Portal skierowany jest do: przedsiębiorców, osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą, a także osób, które szukają informacji na temat firm i przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów ostrzega

To nie jedyne ostrzeżenie, które pojawiło się w ostatnich dniach.

Ministerstwo Finansów w ubiegłym tygodniu opublikował ostrzeżenie przed fałszywą stroną do składania e-PIT-ów. Jak poinformowano w komunikacie, była ona wizualnie podobna do usługi Twój e-PIT i została zgłoszona odpowiednim służbom.