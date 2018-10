W Polsce może brakować nawet 100 tysięcy zawodowych kierowców. "Coraz więcej osób odchodzi na emeryturę, nowych przybywa za mało. Wszystko to sprawia, że kierowcy mogą przebierać w ofertach pracy" - wskazuje Iwona Blecharczyk, zawodowy kierowca ciężarówki. Jak wynika z raportów, to jedna z najlepiej opłacanych grup pracowników fizycznych na polskim rynku pracy.

"Kierowcy znajdują się w czołówce najlepiej opłacanych grup zawodowych i bez wątpienia ich zarobki będą nadal rosły. Wejście w rolę zawodowego kierowcy wymaga jednak zazwyczaj zdobycia odpowiednich uprawnień, co wiąże się ze sporymi inwestycjami w szkolenia i egzaminy" - zwraca uwagę Sylwia Sosnowska z Grupy Pracuj.

"Osoby planujące dopiero wejście w branżę powinny zwracać więc szczególną uwagę na kursy dofinansowywane przez urzędy pracy czy ze środków europejskich" - dodaje.

Jednocześnie wskazuje jednak, że "zapotrzebowanie na ekspertów jest tak duże, że na rynku coraz częściej można się spotkać też z pracodawcami, którzy z chęcią zatrudnią osoby bez doświadczenia i je przeszkolą".

Deficyt pracowników

Eksperci szacują, że w Polsce może brakować nawet 100 tysięcy zawodowych kierowców. Problem nie dotyczy jednak tylko naszego kraju. "Sytuacja ta nie dotyczy tylko Polski czy Europy, ale także na przykład Ameryki Północnej" - wskazauje Iwona Blecharczyk.

W połowie października w serwisie rekrutacyjnym Pracuj.pl znajdowało się 1200 aktywnych ogłoszeń o pracę dla kierowców i ich liczba stale rośnie. Według danych serwisu, przeciętne wynagrodzenie zawodowych kierowców wynosi od 3800 do ponad 6000 zł "na rękę" - w zależności od specjalizacji.

Najlepiej zarabiają kierowcy z prawem jazdy kategorii C+E, zatrudnieni w transporcie międzynarodowym. Średnio ich pensje wynoszą 6100 zł netto. To o ponad 4 tys. zł więcej, niż wynosi średnie wynagrodzenie w Polsce.

Na niższe, ale wciąż atrakcyjne zarobki mogą liczyć kierowcy C+E jeżdżący po Polsce - średnio otrzymują na rękę 4500 zł. Niewiele mniejsze jest wynagrodzenie kierowców ADR, przewożących niebezpieczne materiały. Ich pensja wynosi średnio 5500 zł netto.

"Powszechną regułą na rynku, według deklaracji pracowników, są już umowy o pracę, gwarantujące najważniejsze świadczenia pracownicze" - czytamy w raporcie Pracuj.pl.

Nie tylko kierowcy

Pracowników nie brakuje także w innych branżach, o czym świadczą dane z serwisu GoldenLine. Tylko w trzecim kwartale tego roku zamieszczono tam ponad 10 tysięcy ogłoszeń.

W największej liczbie ofert pracy mogły wybierać kandydaci do pracy w obszarze Produkcja - dedykowanych im było 24 procent ze wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

Na kolejnych miejscach znalazły się: sprzedaż (15 procent), obsługa klienta/call center (13 procent), inżynieria/elektronika/technologia (11 procent), informatyka/programowanie (10 procent), a także praca fizyczna (9 procent).