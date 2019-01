Andrusiewicz: Do ZUS trafiło 20 miliardów więcej

Andrusiewicz: Do ZUS trafiło 20 miliardów więcej

Odtwórz: Andrusiewicz: Do ZUS trafiło 20 miliardów więcej

Odtwórz: Andrusiewicz: Do ZUS trafiło 20 miliardów więcej

1316,97 złotych - tyle ostatecznie wyniesie łączna kwota składek, które od lutego bieżącego roku będą płacić przedsiębiorcy. W piątek poznaliśmy bowiem wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale ubiegłego roku, które jest podstawą do obliczenia ostatniej, nieznanej do tej pory stawki składki zdrowotnej.

Główny Urząd Statyczny opublikował w piątek dane o przeciętnym wynagrodzeniu w czwartym kwartale 2018 r. w sektorze przedsiębiorstw. Jego wysokość, włącznie z wypłatami z zysku, wyniosła 5071,41 zł.

Następna szansa dopiero za rok. Tysiące przedsiębiorców zapłacą niższe składki Mamy około 130 tysięcy zgłoszeń do małego ZUS, ale liczba ta może wzrosnąć - pow... zobacz więcej » Podstawę składki zdrowotnej stanowi 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2019 roku - 3803,56 zł.

Wartość składki zdrowotnej, którą muszą wpłacać wszyscy przedsiębiorcy w tym roku wynosi 9 proc. tej podstawy, czyli 342,32 zł. Będzie ona wyższa od ubiegłorocznej o 22,38 zł (wzrost o 7 proc.).

Jakie składki?

Oznacza to, że przedsiębiorcy w sumie będą płacić do ZUS miesięcznie 1316,97 zł (wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), czyli o 88,27 zł więcej niż w 2018 roku, kiedy było to 1228,70 zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 będą wynosić:

- składka emerytalna - 558,08 zł (wzrost o 37,72 zł w stosunku do 2018 r.),

- składka rentowa - 228,72 zł (wzrost o 15,46 zł),

- składka chorobowa - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),

- składka wypadkowa - 47,75 zł (wzrost o 3,23 zł),

- składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),

- składka zdrowotna - 342,32 zł (wzrost o 22,38 zł).

Nieprecyzyjne prognozy

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że "składka na ubezpieczenie dla przedsiębiorców w 2019 roku wzrośnie najwyżej od sześciu lat".

"Teoretycznie tempo, w jakim są podnoszone składki, powinno odzwierciedlać dynamikę płac. Jednak w rzeczywistości składki rosną aż o 7,2 proc., podczas gdy spodziewane tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. wynosi 5,6 proc." - czytamy w komunikacie FPP.

Jak dodano, rozbieżność ta jest efektem przyjęcia jako minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców prognozowanej kwoty średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która jest zapisana w uzasadnieniu projektu budżetu państwa.

"Niestety, prognozy nie zawsze okazują się być precyzyjne. Wówczas w następnym roku wzrost składek nie wynika wyłącznie z zakładanego tempa wzrostu płac, lecz również jest efektem korekty błędu prognozy z poprzedniego roku. W konsekwencji dynamika wysokości składek jest znacznie bardziej zmienna i niestabilna od dynamiki wynagrodzeń - zaznaczono.





Pomysł na zmiany

Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich przedsiębiorcy nie muszą być zaskakiwani skokowymi zmianami poziomu obowiązkowych składek. "FPP rekomenduje modyfikację przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w wyniku której minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłaby powiązana z rzeczywistą, podaną przez GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie – jak obecnie – jedynie jej prognozą".

- Wprowadzenie takiego rozwiązania dawałoby gwarancję, że wzrost obciążeń indywidualnych przedsiębiorców byłby bezpośrednio powiązany z realnymi procesami gospodarczymi – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Ulga na start i tzw. mały ZUS

Przedsiębiorcy korzystający z wprowadzonej niedawno przez Konstytucję Biznesu 6-miesięcznej ulgi na start będą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, wynoszącą w 2019 r. 342,32 zł w skali miesiąca.

Uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez 2-letni okres zapłacą natomiast w sumie 555,89 zł miesięcznie (o 36,61 zł więcej niż w 2018 r.).

Z kolei te spośród osób prowadzących działalność gospodarczą, które zawnioskowały o wprowadzony od początku 2019 r. tzw. mały ZUS, będą musiały samodzielnie wyliczyć składki do zapłaty w oparciu o przychody z ubiegłego roku. Jest jednak pewne, że zapłacą nie mniej niż 555,89 zł i nie więcej niż 1316,97 zł miesięcznie.