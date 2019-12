Premier: Polska dojrzała, by rząd w dialogu z biznesem poszukiwał rozwiązań dla rozwoju firm

Chcielibyśmy przygotować dla startupów rozwiązanie na wzór urlopu macierzyńskiego - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zdaniem szefowej MR, ma to ułatwić powstawanie nowych spółek technologicznych.

Zdaniem minister rozwoju pracodawcy niechętnie udzielają długoterminowych, bezpłatnych urlopów swoim pracownikom. Chodzi na przykład o informatyków, inżynierów, programistów zatrudnionych w dużych korporacjach, którzy zastanawiają się, czy nie spróbować samodzielności biznesowej.

Urlop na startup

"Estoński CIT" nie tak szybko. Wiceminister o nowej propozycji dla przedsiębiorców Wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że wprowadzenie tak zwanego es... zobacz więcej » Ułatwieniem dla takich osób miałby być specjalny sześciomiesięczny urlop, wzorowany na macierzyńskim.

- Chcielibyśmy przygotować rozwiązanie takie właśnie, jak urlop macierzyński, dla startupu, który ułatwi przedsiębiorcom wypuszczenie takiego pracownika na chwilę spod swoich skrzydeł, po to żeby spróbował przetestować swój produkt - tłumaczyła minister.



Przepisy mają też gwarantować możliwość powrotu do pracy, na to samo stanowisko w przypadku niepowodzenia startupu.

- Jeśli rozwinie skrzydła, to mamy nadzieję na nowe spółki technologiczne, bo ich liczbę także chcielibyśmy w Polsce zwiększać - zaznaczyła Emilewicz.



W pierwszej połowie przyszłego roku resort planuje przedstawić pakiet proinwestycyjny. Dla wsparcia startupów przewidziano właśnie między innymi urlop na startup.