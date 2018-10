Ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę należy doprecyzować – uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

NSZZ "Solidarność" skierował do minister Rafalskiej pismo, w którym związek chce zmian w obecnej ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zmiany miałyby dotyczyć m.in. wydłużenia zakazu handlu na część soboty i poniedziałku oraz zapisów o możliwości otwierania sklepów jako tzw. placówek pocztowych, które są wyłączone spod ustawowego ograniczenia.

Rafalska, pytana we wtorek PAP o to pismo, powiedziała, że jeszcze go nie dostała. - Słyszałam o tym liście, ale też spotykałam się z Solidarnością, były rozmowy na temat nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, ale ze szczegółami proponowanych zapisów nie miałam okazji się zapoznać. Na pewno to zrobię, jak tylko dojadę do Warszawy – mówiła minister w Białymstoku, gdzie wzięła udział w spotkaniu podsumowującym działalność programów społecznych realizowanych w regionie. Łatanie dziur w niedzielnym zakazie handlu. Wiceminister zapowiada zmiany w przepisach Będzie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - zapowiedział w pro... zobacz więcej »

W ocenie Rafalskiej są kwestie wymagające pilnej nowelizacji. Dotyczy to m.in. – jak mówiła – nadużywania placówek pocztowych czy też wykorzystywania takiej nazwy do tego, aby być wyłączonym z ograniczenia handlu w niedzielę. - Jest to praktyka, która zaczyna trochę nam się rozlewać. Chcielibyśmy mieć tu jasność, więc tam, gdzie trzeba te przepisy doprecyzować, wiemy, że jest taka potrzeba, nie chcemy tego odkładać na potem i to zrobimy – mówiła. Dodała, że pozostałe zmiany zgłaszane przez Solidarność, jak te związane z tzw. dobą pracowniczą wymagają – jak podkreśliła – "głębszego zastanowienia i głębszej analizy".

Sądowe batalie

Jak informowaliśmy pod koniec czerwca, Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do sądu 64 wnioski o ukaranie właścicieli sklepów sieci Żabka, którzy handlowali w niedzielę, powołując się na status placówki pocztowej.

Biuro prasowe sieci w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl podkreślało wówczas, że "nie ma żadnych podstaw, aby kwestionować uprawnienia franczyzobiorców do korzystania z wyłączenia z uwagi na status placówki pocztowej, o ile posiadają oni umowę z operatorem pocztowym".

Jak donosił pod koniec września "Dziennik Gazeta Prawna", są już pierwsze prawomocne decyzje przyznające racje sklepom i umożliwiające im prowadzenie sprzedaży w dni wolne od handlu.