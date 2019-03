Resort przedsiębiorczości i technologii przygotował zestaw ponad 70 ułatwień dla biznesu. Tak zwany Pakiet Przyjazne Prawo obejmuje m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich firm, czy prawo do reklamacji.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała podczas wtorkowego briefingu, że Pakiet Przyjazne Prawo to czwarty puzzel - po Konstytucji Biznesu, Pakiecie MŚP, 100 Zmianach dla firm - który zamyka pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców, przede wszystkim mikro i małych firm.

- To ponad 70 zmian, ułatwień, które - co ważne - powstały w wyniku przeglądu regulacyjnego, o jaki poprosiliśmy wszystkie resorty, aby sprawdziły, które elementy prawa mogą wpływać niekorzystnie na prowadzenie działalności gospodarczej dla MŚP, i które moglibyśmy zderegulować. I właśnie stąd Pakiet Przyjazne Prawo - tłumaczyła Emilewicz. Emilewicz: 131 tysięcy przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS Od stycznia mamy 131 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w tak zwanym małym ZUS -... zobacz więcej »

Zmiana w portach

Jej zdaniem najistotniejsza zmiana dotyczy rozliczania podatku VAT od towarów wpływających do portów. - To zmiana, która z jednej strony ma poprawić konkurencyjność polskich portów (...). To był jeden z wniosków, z którym zgłosili się do mnie polscy średni przedsiębiorcy-importerzy, którzy wielokrotnie pytali, dlaczego muszą wpływać do portów niemieckich, czy holenderskich z ich towarami - mówiła minister.

Poinformowała, że z ich wyjaśnień wynika, że wpływają tam nie dlatego, że im się bardziej podoba Rotterdam, czy Hamburg, ale dlatego, że tam są korzystniejsze warunki rozliczania podatku VAT. - W Polsce dziś ten podatek jest należny do zapłacenia w 10 dni. W tym pakiecie wprowadzamy rozwiązanie na zasadach ogólnych, czyli 25 dni to jest ten termin, w którym VAT będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, po tym, kiedy towar wpłynie do portu - powiedziała Emilewicz.

- Z jednej strony podnosimy konkurencyjność polskich portów, z drugiej strony zmniejszamy obciążenia dla przedsiębiorców-importerów - podkreśliła.

Wyjaśniła, że propozycja zmiany w tym zakresie to inicjatywa MPiT, ale została ona zaakceptowana przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceministra finansów Mariana Banasia. Rozwiązanie to miałoby wejść w życie od przyszłego roku.

Emilewicz jest pewna, że pakiet zostanie uchwalony przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. - To jest z inspiracji i także za pełną zgodą i akceptacją pana premiera. Zatem jesteśmy przekonani, że te zmiany (...) przebiegną szybką ścieżkę legislacyjną i zdążymy na pewno przed jesiennymi wyborami - powiedziała.

Według wiceministra Marka Niedużaka zmiana dotycząca konkurencyjności polskich portów jest lokomotywą projektu. - Nie mamy dokładnych danych, ale według szacunków branży, na przykład w oparciu o dane dotyczące importu chińskich towarów (...) mniej więcej 30 procent tego importu nie idzie przez polskie porty (...). To oznacza, że jest jeszcze jakiś potencjał (...), a po drugie, że cło za te towary jest płacone w na przykład zollamt, jeżeli jest to Hamburg - powiedział.

- Polska traci więc podwójnie, zarówno na poziomie rozwoju naszych portów, jak i na poziomie przychodów z cła - zwrócił uwagę.

Prawo do błędu

Wskazał też na inne rozwiązania znajdujące się w projekcie. Pierwsze to prawo do błędu - "prawo do żółtej kartki". Wyjaśnił, że jeżeli przedsiębiorca-osoba fizyczna zarejestrowany w CEIDG w ciągu pierwszego roku swojej działalności dopuści się jakiejś nieprawidłowości, to - co do zasady - nie spotka go za to kara administracyjna. Niedużak zastrzegł, że kary nie będzie, jeśli ów błąd zostanie w terminie naprawiony. Niższy PIT dla mikrofirm? "W ministerstwie trwają prace" Jeśli obniżony podatek PIT będzie dotyczył też mikrofirm, to przyjmiemy go z jes... zobacz więcej »

Zdaniem Niedużaka przedsiębiorcom, którzy uczą się na własnych błędach, należy dać szansę. Niemniej projekt przewiduje wyłączenia z prawa do błędu - będą one dotyczyć "recydywistów" i wyjątkowo rażących naruszeń.

Wiceminister zwrócił uwagę także na inne rozwiązanie adresowane do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - przyznanie im ochrony konsumenckiej w zakresie umów, które nie są związane bezpośrednio z ich biznesem.

- Jeżeli mam warsztat samochodowy i kupuję do tego warsztatu drukarkę, czy radio i wrzucam to w koszty (...), to jeżeli drukarka się zepsuje w okresie gwarancji, to będę miał prawa konsumenta, aby ją reklamować, mimo że jest zakupiona w związku z prowadzeniem działalności - wyjaśnił.

Wiceminister poinformował, że projekt został wpisany do prac rządu i "na dniach" rozpoczną się jego uzgodnienia i konsultacje. Nie będą one trwały 30 dni. - Myślę, że to będzie jakieś dwa tygodnie (...). Liczymy, że proces uzgodnieniowy pójdzie w miarę szybko - powiedział.

Zmiany dla rzemieślników

W komunikacie poświęconym PPP napisano, że projekt rozszerza też definicję rzemieślnika. Umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z informacjami MPiT wykonywanie rzemiosła będzie możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępni lub zstępni).

"Firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Poprzez udział w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości. Jest to oferta dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania mają Belgia i Austria" - zaznacza MPiT.

Zgodnie z propozycjami resortu w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje o tytule mistrza cukiernictwa. Umożliwi to prezentację przez przedsiębiorców kompetencji, które zostały potwierdzone przez izby rzemieślnicze. Zmiany dla przedsiębiorców. Pensja małżonka będzie mogła być wliczona w koszty firmy Od 1 stycznia 2019 roku koszty wynagrodzenia małżonka będą mogły być wliczane w... zobacz więcej »

Inne zmiany

Wśród innych przewidzianych w Pakiecie rozwiązań wymieniono: kolejne ułatwienia w sukcesji firm; rozszerzenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców już pracujących w naszym kraju; likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON; zniesienie obowiązku przechodzenia dodatkowych testów (sprawności psychoruchowej, oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie) dla pracowników administracyjno-biurowych korzystających z samochodu służbowego.

Ponadto PPP zawiera regulacje o ułatwieniach dla pracowników gastronomii - będą mogli przebadać się na własny wniosek. Pracownicy ci, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia). Projekt dotyczy też kwestii zachowania ważności orzeczeń lekarskich - przy zmianie pracodawcy pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim (w okresie ważności orzeczenia).