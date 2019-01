Do piątku do godziny 14.00 46 tysięcy przedsiębiorców złożyło dokumenty zgłoszeniowe dotyczące tak zwanego małego ZUS - poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Termin rejestracji upływa 8 stycznia.

Z małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (63 tys. zł).



Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie - jak dotychczas - w wysokości ponad 1,2 tys. zł miesięcznie, łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.



Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS, muszą do 8 stycznia zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92, w przypadku osób będących na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Mały ZUS

- Zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 i 05 92 jest już 46 tysięcy osób prowadzących działalność gospodarczą. Tylko dziś (w piątek - red.) nowe dokumenty złożyło już ponad 16 tysięcy zainteresowanych. Spodziewamy się, że ta liczba zdecydowanie wzrośnie w poniedziałek i wtorek, czyli w ostatnie dni, w które będzie można zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem dotyczącym "małej działalności gospodarczej - oświadczyła prezes ZUS.

- Pamiętajmy, że wtorek 8 stycznia to ostatni dzień, w którym będzie można zgłosić się do tej ulgi - dodała.

Profesor Uścińska zwróciła uwagę, że według szacunków z możliwości płacenia składek od wysokości osiągniętego przychodu może skorzystać około 170 tysięcy przedsiębiorców.

Zaznaczyła, że siedmiodniowy termin na zgłoszenie do ubezpieczenia i skorzystania z małego ZUS wynika wprost z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i dotyczy wszystkich klientów, a nie tylko tych, którzy chcą skorzystać z nowej ulgi. - My jesteśmy od przestrzegania i stosowania prawa - podkreśliła profesor Uścińska.

Ulgi dla przedsiębiorców

Przypomniała, że przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą, może najpierw skorzystać z tak zwanej ulgi na start, czyli pół roku bez składek na ubezpieczenia społeczne.

- Następnie przez dwa lata przedsiębiorca powinien skorzystać z kolejnego dość istotnego udogodnienia, czyli składek preferencyjnych, płaconych od podstawy 30 procent minimalnego wynagrodzenia. Dopiero po skorzystaniu z tych wcześniejszych preferencji osoba prowadząca działalność gospodarczą może wejść w tak zwany mały ZUS - mówiła szefowa Zakładu.



Poinformowała, że do końca listopada 2018 roku z ulgi na start skorzystało 119 tysięcy przedsiębiorców, a z preferencyjnych składek przez okres dwóch lat korzysta blisko 264 tysięcy osób. Łącznie, z pierwszymi zarejestrowanymi do małego ZUS, z ulg składkowych korzysta 430 tysięcy przedsiębiorców. Do tego należy dodać osoby, które prowadzą tak zwaną działalność nierejestrowaną, której nie trzeba zgłaszać do ubezpieczeń społecznych.

