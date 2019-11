Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt ustawy dotyczący wprowadzenia zmian w składkach odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak zwany mały ZUS plus. - Przewidujemy, że beneficjentami tego rozwiązania będzie około 320 tysięcy małych przedsiębiorców - powiedziała na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Projekt zmian w obowiązujących przepisach dotyczących składek na ZUS został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, obecne Ministerstwo Rozwoju. Projekt poszerza grupę przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z niższego ZUS-u.

Mały ZUS plus

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego to "rozwiązanie, które pomoże rozwinąć skrzydła mikroprzedsiębiorcom". Szef rządu poinformował, że szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to około 1,3 miliarda złotych rocznie.

Minister Emilewicz mówiła, że z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 320 tysięcy "najmniejszych polskich przedsiębiorców".

Jak tłumaczyła, obecnie z preferencyjnych zasad naliczania składek ZUS korzystają firmy, których roczny przychód nie przekracza 63 tysięcy złotych. Po zmianie progiem ma być 120 tysięcy złotych rocznie.

- Jest to rozwiązanie, które łączy przychód i dochód. Mamy kategorię wejścia do systemu przychodową, ale składkę na ubezpieczenia społeczne płacimy proporcjonalnie od dochodu - wskazała minister.

- Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, którego przychody osiągnęły około 84 tysięcy, dochody około 36 tysięcy. Dziś płaciłby składkę na poziomie 990 złotych, a od 2020 roku ta składka wyniesie 517 złotych. Jest to zatem około 500 złotych mniej niż w poprzednich latach - wyjaśniała.

Jak wskazała, "to konkretna gotówka pozostająca w kieszeni małego i średniego przedsiębiorcy".



Przykładowe zestawienia dochodów, składek i korzyści przedsiębiorców korzystających z #MałyZUSPlus. pic.twitter.com/l5Mogu1ntP — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 21, 2019





Szefowa resortu rozwoju dodała, że liczy na to, iż parlament szybko przepracuje projekt, tak by ustawa mogła wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Zwróciła uwagę, że jeśli tak się stanie, to przedsiębiorcy chęć korzystania z małego ZUS-u plus będą mogli zgłosić do ZUS do końca stycznia 2020 roku.



Więcej informacji o #MałyZUSPlus w naszym komunikacie https://t.co/HfyFhwBOm5 pic.twitter.com/Cs1p3QeB2i — Ministerstwo Rozwoju (@MinRozwoju) November 21, 2019





Wsparcie dla przedsiębiorców

Obecnie - od stycznia 2019 roku - obowiązuje tak zwany mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tysiące złotych rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu.

Początkujący przedsiębiorcy mają też prawo do 6-miesięcznej ulgi na start (pierwsze pół roku od założenia firmy). W tym czasie mają możliwość opłacania wyłącznie składki zdrowotnej, wynoszącej w 2019 roku 342,32 zł w skali miesiąca.

Po upływie 6 miesięcy przez kolejne dwa lata można opłacać składki w obniżonej wysokości (preferencyjny ZUS). Podstawą obliczania ich wysokości jest 30 procent minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Obecnie wynoszą one w sumie, razem ze składką zdrowotną, 555,89 zł miesięcznie.

Obecnie pełna comiesięczna składka ZUS z ubezpieczeniem zdrowotnym wynosi 1316,97 złotych. W przyszłym roku ma wzrosnąć do 1430 zł.