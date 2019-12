Minister Emilewicz o tym, kto skorzysta z tzw. małego ZUS plus

Sejm przyjął w czwartek ustawę wprowadzającą tak zwany Mały ZUS plus. Nowela zakłada rozszerzenie możliwości płacenia niższych składek na ZUS przez drobnych przedsiębiorców. Przepisy mają wejść w życie od początku lutego przyszłego roku.

Za nowelą głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.



Sejm odrzucił wszystkie z 13 poprawek opozycji.

Mały ZUS plus

Chodzi o przygotowaną przez resort rozwoju nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju przewidują, że aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 roku, trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 rok nieprzekraczający 120 tysięcy złotych. Oznacza to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku - z 63 do 120 tysięcy złotych.



Projekt przewiduje, że obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez trzy lata w ciągu kolejnych pięciu lat prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie.

Projekt przewiduje, że obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez trzy lata w ciągu kolejnych pięciu lat prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie.

Autorzy ustawy podkreślali, że czasowe ograniczenie ulgi jest konieczne, aby płacący niższe składki przedsiębiorcy mogli uzbierać staż wymagany do emerytury.

Wejście w życie

Przygotowanym przez resort rozwoju projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zajmowały się komisje Polityki Społecznej i Rodziny oraz Finansów Publicznych.



Według pierwotnych planów resortu ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2020 roku, jednak w trakcie posiedzenia PiS zgłosiło poprawkę odsuwającą tę datę o miesiąc - do 1 lutego 2020 roku. Wniosek ten uzasadniono harmonogramem prac Sejmu i Senatu oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu dla prezydenta.



Według resortu rozwoju, tak zwany Mały ZUS plus ma obniżyć składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS, a jednocześnie poszerzyć grono przedsiębiorców, którzy będą mogli kwalifikować się do tej ulgi.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz na konferencji prasowej pod koniec listopada mówiła, że z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 320 tysięcy "najmniejszych polskich przedsiębiorców".

Wsparcie dla przedsiębiorców

Obecnie - od stycznia 2019 roku - obowiązuje tak zwany Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tysięcy złotych rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu.

Początkujący przedsiębiorcy mają też prawo do 6-miesięcznej ulgi na start (pierwsze pół roku od założenia firmy). W tym czasie mają możliwość opłacania wyłącznie składki zdrowotnej, wynoszącej w 2019 roku 342,32 zł w skali miesiąca.

Po upływie 6 miesięcy przez kolejne dwa lata można opłacać składki w obniżonej wysokości (preferencyjny ZUS). Podstawą obliczania ich wysokości jest 30 procent minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Obecnie wynoszą one w sumie, razem ze składką zdrowotną, 555,89 zł miesięcznie.

Obecnie pełna comiesięczna składka ZUS z ubezpieczeniem zdrowotnym wynosi 1316,97 złotych. W przyszłym roku ma wzrosnąć do 1430 zł.