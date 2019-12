Mały ZUS plus

Minister Emilewicz o tym, kto skorzysta z tzw. małego ZUS plus

Minister Emilewicz o tym, kto skorzysta z tzw. małego ZUS plus "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Premier Morawiecki o tzw. małym ZUS plus

Odtwórz: Minister Emilewicz o tym, kto skorzysta z tzw. małego ZUS plus

Odtwórz: Minister Emilewicz o tym, kto skorzysta z tzw. małego ZUS plus

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o tak zwanym Małym ZUS. Nowe przepisy przewidują rozszerzenie możliwości płacenia niższych składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez drobnych przedsiębiorców.

Kancelaria Prezydenta poinformowała w komunikacie, że celem nowelizacji jest rozszerzenie stosowania Małego ZUS-u, który został wprowadzony ustawą z 20 lipca 2018 roku.



"Mały ZUS był adresowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczały 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tysięcy złotych" - czytamy.

Wejście w życie

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z szacunkami resortu z tak zwanego Małego ZUS-u plus będzie mogło skorzystać około 320 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców. Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i mają być niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Pozostali będą opłacali składki na dotychczasowych zasadach.



W przyszłym roku nowy-stary podatek. Rząd już liczy wpływy W 2020 roku wpływy z podatku handlowego mają wynieść 662,7 mln zł - wynika z gru... zobacz więcej » Według pierwotnych planów resortu ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2020 roku, jednak w trakcie posiedzenia Sejmu PiS zgłosiło poprawkę odsuwającą tę datę o miesiąc - do 1 lutego 2020 roku. Wniosek ten uzasadniono harmonogramem prac Sejmu i Senatu oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu dla prezydenta.

Mały ZUS plus

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju przewidują, że aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 roku, trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 rok nieprzekraczający 120 tysięcy złotych. Oznacza to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku (z 63 do 120 tysięcy złotych). W tym przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.



Ustawa przewiduje, że obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie.

Z obniżonego ZUS-u nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Według MR chodzi o to, aby zapobiegać zjawisku "wypychania" pracowników z etatu na samozatrudnienie.



Autorzy ustawy podkreślali, że czasowe ograniczenie ulgi jest konieczne, aby płacący niższe składki przedsiębiorcy mogli uzbierać staż wymagany do emerytury.