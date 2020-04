Odtwórz: Premier: dziś budżet państwa i dług publiczny to główny mechanizm stymulowania gospodarki

Od początku kwietnia przedsiębiorcy złożyli ponad 542 tysiące wniosków w sprawie zwolnienia ze składek ZUS. Na decyzje w tej sprawie muszą jednak jeszcze trochę poczekać.

Na początku kwietnia wszedł w życie pierwszy pakiet pomocowy, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. Przewiduje on między innymi zwolnienie mikrofirm do dziewięciu osób ze składek do ZUS na 3 miesiące.

Od 1 do 15 kwietnia złożono ponad 700 tysięcy wniosków o pomoc z pakietu. Ponad 542 tysiące dotyczy zwolnienia ze składek ZUS.

Zwolnienie ze składek ZUS

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o sygnałach od zaniepokojonych przedsiębiorców, przesyłanych na Kontakt 24. Firmy podkreślały, że nie otrzymały jeszcze żadnej odpowiedzi z urzędu, pomimo tego, że wnioski złożyły na początku kwietnia. "Wnioski o postojowe i zwolnienie ze składek złożone przez PUE 1 kwietnia, do dzisiaj brak jakiegokolwiek odzewu" - mogliśmy przeczytać w jednej z wiadomości.

W obecnej sytuacji dla wielu przedsiębiorców liczy się każdy dzień. Jak się jednak okazuje, będą oni musieli uzbroić się w cierpliwość.

Jak poinformował tvn24bis.pl rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przedsiębiorcy otrzymają pierwsze informacje o zwolnieniu ze składek pod koniec kwietnia.

Żebrowski wyjaśnił, że "tego rodzaju wiadomości mogą zostać przekazane po 15 kwietnia, czyli po okresie rozliczeniowym".

"Należy zwrócić uwagę, że niektórzy przedsiębiorcy przesyłają dane do ZUS jeszcze później, co utrudnia weryfikację wniosków. Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie" - wskazał rzecznik ZUS.

Zapewnił, że prowadzący firmę dostanie informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty. "Wnioski będą rozpatrywane automatycznie - przez specjalny system. To zdecydowanie przyśpieszy rozpatrywanie dokumentów" - dodał.

Wnioski do ZUS

Zgodnie z przepisami państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 roku, którzy złożyli odpowiedni wniosek. Na podstawie informacji rozliczeniowych ZUS będzie mógł ustalić podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców i pracowników. Na czas zwolnienia - prowadzący firmę oraz pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń między innymi z ubezpieczeń społecznych.

Wnioski do ZUS można składać: drogą elektroniczną (przez PUE ZUS), w formie papierowej (za pośrednictwem poczty) oraz osobiście w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa").