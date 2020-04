"Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu" to rządowy projekt biznesowy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających sklepy stacjonarne. Ministerstwo Rozwoju wskazało, że inicjatywa ma zachęcić firmy, które do tej pory nie prowadziły sprzedaży e-commerce, do współpracy z platformami sprzedaży internetowej.

Jak podkreśliła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, kiedy wszyscy musimy stosować się do obostrzeń i zostać w domu, zakupy przez internet stają się skuteczną i przede wszystkim bezpieczną alternatywą. - Dotyczy to zwłaszcza tych produktów, które nie są aktualnie dostępne stacjonarnie, ale także zakupów, po które możemy, ale nie musimy wychodzić z domu - powiedziała Emilewicz, cytowana w komunikacie resortu.

Restart gospodarki

Według Emilewicz "przeniesienie swojego biznesu do internetu" może też być jednym ze sposobów na przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. - Jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, który zachowa możliwość sprzedaży swoich produktów, jak i obywatela. Zakupy może zrobić w sposób łatwy, szybki i przede wszystkim bez wychodzenia z domu - wskazała.

Parterami akcji są Allegro, OLX oraz Polski Fundusz Rozwoju, który wspiera akcję merytorycznie. Allegro i OLX przygotowały między innymi specjalne pakiety powitalne dla nowych użytkowników biznesowych, zawierające dostęp do specjalnych webinariów oraz dedykowane wsparcie zespołu sprzedażowego.

- Wiemy doskonale, że poza działaniami osłonowymi, takimi jak tarcza, potrzebujemy restartu gospodarki i potrzebujemy koncepcji dla wielu firm. Wiemy już dzisiaj, że wirus będzie z nami dłużej, niżbyśmy chcieli. Wirusolodzy mówią, że 12 miesięcy będzie mniej więcej trwała praca nad szczepionką. Dlatego dla bardzo wielu firm (...) potrzebny jest pomysł na siebie właśnie w realiach tego, co nazywane jest społecznym dystansem - powiedział z kolei wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur podczas poniedziałkowej wideokonferencji poświęconej projektowi.

Agencja Rozwoju Przemysłu stworzyła specjalną stronę internetową poświęconą akcji, na której można zapoznać się między innymi z korzyściami prowadzenia sklepu online, poradnikiem od czego zacząć i z jakich narzędzi skorzystać. Akcję merytorycznie wspiera również Krakowski Park Technologiczny.

Handel w internecie

Wiceminister przekazał, że w 2018 prawie 17 procent polskich firm sprzedawało przez internet. - A dzisiaj widzimy - wobec COVID-19, że 38 procent z nas zrobiło zakupy pierwszej potrzeby przez internet. Widać, że jest ogromny potencjał do tego, żeby dużo więcej sprzedawać przez internet. Cieszymy się, że bardzo wielu przedsiębiorców w ostatnich tygodniach idzie tą drogą. Dlatego bardzo mocni wspieramy ten projekt - powiedział wiceminister.

W poniedziałkowej wideokonferencji wzięła udział także minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. - Małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo ważny sektor gospodarki. Ich właściwe funkcjonowanie zostało teraz mocno zagrożone. W ich regeneracji - mam nadzieję - że dużą rolę odegra wykorzystanie nowych technologii, e-usług, e-handlu - powiedziała szefowa MFiPR.

Zdaniem minister ten projekt odpowiada na potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej korzystają z usług e-commerce. Z drugiej strony daje też szansę mikro i małym firmom na rozwój w tym obszarze. - Przeniesienie biznesu do internetu może być jednym ze sposobów na przetrwanie w czasie gospodarczych zawirowań związanych z pandemią - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Minister przypomniała, że istnieje wiele instrumentów finansowych (pożyczkowych i dotacyjnych) zarówno z funduszy UE jak od BGK, ARP i PFR na innowacyjny rozwój firm. Także w kierunku e-handlu. Chodzi między innymi o pokrywanie kosztów niezbędnych przy kredycie na innowacje technologiczne; bony na innowacje, granty na transfer technologii do 200 tysięcy euro, czy też ruszający fundusz pożyczkowy.