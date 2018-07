Odtwórz: MC: Przedsiębiorco, przygotuj się do RODO

We wtorek 31 lipca 2018 roku upływa ważny termin dla wielu firm. Muszą one zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych. Zgłoszenia można dokonać tylko drogą elektroniczną, ale firmy mogą mieć z tym kłopot, bo na rządowej stronie trwają prace konserwacyjne.

25 maja bieżącego roku zaczęły obowiązywać przepisy RODO. Nowe prawo zaostrza kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. RODO nakłada na przedsiębiorców sporo nowych obowiązków. Jednym z nich jest wyznaczenie inspektora ochrony danych. Firmy mają na to czas do końca lipca.

Formularz musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę uprawnioną do reprezentowania administratora.

Kłopoty ze stroną

Problem w tym, że przedsiębiorcy, którzy chcą dzisiaj złożyć formularz online, natrafiają na komunikat o trwających pracach konserwacyjnych.

- Zgodnie z komunikatami widniejącymi na portalach biznes.gov.pl oraz ePUAP.gov.pl przyczyną utrudnień są prace konserwacyjne, o prowadzeniu których zdecydowały podmioty zarządzające tymi platformami, a więc odpowiednio Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji - poinformowała tvn24bis.pl Agnieszka Świątek-Druś, rzecznik Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co innego mówi rzecznik prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki Igor Ryciak. - Ani dziś, ani jutro nie są prowadzone i nie są planowane żadne prace konserwacyjne w serwisie ePUAP.gov.pl. Sam serwis działa prawidłowo - mówi nam Igor Ryciak.

Komunikat o trwających pracach konserwacyjnych widnieje na stronach biznes.gov.pl.

Dopuszczalne rozwiązanie

Rzeczniczka Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaznaczyła, że Urząd, biorąc pod uwagę, że dzisiaj mija ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń, przyjął, iż dopuszczalnym sposobem zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora jest również przesłanie formularza, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres kancelaria@uodo.gov.pl. W tytule wiadomości trzeba wpisać: "zawiadomienie o wyznaczeniu IOD".

Inspektor Ochrony Danych w pigułce

Inspektora Ochrony Danych muszą wyznaczyć firmy przetwarzające dane osobowe lub monitorujące osoby, m.in.: banki i firmy ubezpieczeniowe, firmy przetwarzające dane do celów reklamy behawioralnej przez wyszukiwarki, firmy świadczące usługi monitoringu, dostawcy usług telefonicznych lub internetowych, czy przedsiębiorcy przetwarzający wrażliwe dane osobowe, czyli np. firmy świadczące usługi medyczne.

Inspektorem może zostać osoba, która posiada fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Może to być zarówno pracownik firmy, jak i podmiot zewnętrzny.

Należy jednak pamiętać, że jeśli wcześniej w firmie funkcjonował administrator bezpieczeństwa informacji, to 25 maja stał się inspektorem ochrony danych i będzie pełnił tę funkcję do 1 września 2018 roku.

Jeśli przedsiębiorca chce, aby dotychczasowy administrator był inspektorem ochrony danych także po 1 września, to najpóźniej do 31 sierpnia należy o tym zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli firma tego nie zrobi, to po tym dniu jego status wygaśnie.