Po wprowadzeniu e-składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło w 2018 roku prawie o 20 miliardów złotych więcej niż w poprzednim roku - poinformowała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.

- Reforma poboru składek, która wymagała ogromnej pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wpisała się w dobrą sytuację ekonomiczną naszego kraju. Wszystko to złożyło się na to, że w 2018 roku dokonano wpłat na blisko 260 miliardów złotych. To prawie o 20 miliardów więcej niż w 2017 roku - podkreśliła szefowa ZUS.

Przyczyny wzrostu

Jej zdaniem na wzrost poboru składek w 2018 roku miała wpływ nie tylko reforma, ale także między innymi wzrost wynagrodzeń w Polsce, który wynika z dobrej sytuacji ekonomicznej kraju.

- Efekt tego wszystkiego jest taki, że w trzecim kwartale 2018 roku nasze wpływy ze składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pokryły około 78 procent wydatków. To historyczny wynik, ponieważ we wcześniejszych latach było to na poziomie 60-70 procent - zaznaczyła prezes ZUS.



Rząd szykuje bicz na nieuczciwe firmy. "Odpowiedź na rozmaite oszustwa" Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe przep... zobacz więcej » Przypomniała, że dzięki dobrej sytuacji FUS w 2018 roku ZUS czterokrotnie zrezygnował z dotacji z budżetu.



Zwróciła także uwagę, że po wprowadzenie e-składki uproszczono system poboru składek. - Dzięki nowym rozwiązaniom wyeliminowaliśmy błędne wpłaty. Wcześniej miesięcznie było ich dwadzieścia parę tysięcy. Obecnie liczba błędów spadła 790-krotnie. Miesięcznie jest to tylko około 29 błędów - powiedziała szefowa Zakładu.



- E-składka pozwala na inne zarządzanie, możemy na przykład inaczej reagować w przypadku zadłużenia płatników. W takiej sytuacji możemy zapraszać do układów ratalnych czy innych rozwiązań, które pozwolą na wyjście z zadłużenia. Wprowadziliśmy również zasadę, że pierwsza wpłata idzie na najstarsze zaległości - dodała Gertruda Uścińska.

E-składka

Od początku 2018 roku zniknęła konieczność opłacania składek na trzy lub cztery (wraz ze składką na Fundusz Emerytur Pomostowych) różne rachunki.

Dziś każdy płatnik ma do dyspozycji swój indywidualny numer rachunku składkowego, na który wpłaca składki, bez podziału na poszczególne fundusze. Przelewy nie muszą być, tak jak to się działo wcześniej, dodatkowo opisywane identyfikatorem płatnika (np. NIP) oraz wskazaniem, za który miesiąc jest opłata.

Indywidualny numer rachunku składkowego pozwala zidentyfikować każdy przelew. ZUS każdy taki przelew księguje na poszczególne fundusze: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz FEP.