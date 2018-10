Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej czy domyślne przekazywanie pensji na konto pracownika. To zmiany, które przewiduje ustawa e-akta zaprojektowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii na czwartkowej konferencji prasowej powiedziała, że nowe przepisy to korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. - Pracodawcy zaoszczędzą i będą mieli mniej obowiązków, a pracownicy większe bezpieczeństwo - przekonywała Jadwiga Emilewicz.

Dokumenty pracownicze w dyspozycji ZUS-u

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii mówiąc o korzyściach nowych przepisów wskazała m.in. na brak konieczności poszukiwania dokumentów u byłych pracodawców. Dokumenty pracownicze będą bowiem w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi, jak powiedziała Emilewicz, o dokumentację niezbędną do ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych czy rentowych. Zaznaczyła, że pracownik będzie miał również możliwość uzyskania kopii tych dokumentów w każdym momencie.

Oszczędność rzędu około 130 milionów rocznie

Skrócenie czasu przechowywania akt oraz ich cyfryzacja oznacza - według minister Emilewicz - oszczędność ok. 130 mln zł rocznie. - Dla pracodawcy, który zatrudnia ok. 500 pracowników to redukcja kosztów o ok. 200 tys. zł rocznie - mówiła.



Obecny na czwartkowej konferencji wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj zaznaczył, że obowiązek przechowywania akt pracowniczych przez 50 lat był wskazywany przez przedsiębiorców jako "jeden z największych absurdów biurokratycznych polskiego prawa". - Teraz to państwo przejmie na siebie obowiązek przechowywania danych - podkreślił.

Oświadczenie, aby dostać wypłatę w gotówce

Ustawa ma wprowadzić też jako zasadę wypłatę pensji na konto pracownika. Jak mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, żeby dostać wypłatę w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie. Dziś jest odwrotnie - domyślną formą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce.



Zieleniecki zaznaczył, że w Polsce jest obecnie ok. 1 mln płatników płacących składki za innych ubezpieczonych - głównie będących pracownikami, a także zleceniobiorcami. - Ci pracodawcy prowadzą dokumentację pracowniczą dla ponad 11 mln ubezpieczonych - wskazał.

ZUS kończy przygotowania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy przygotowania do wdrożenia nowych przepisów dotyczących elektronizacji dokumentacji pracowniczej. - Trwają ostatnie prace techniczne przy systemie informatycznym ZUS, który od 1 stycznia 2019 r. będzie gromadził szerszy zakres danych dotyczących osób ubezpieczonych, a które prześlą pracodawcy - mówiła prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapewnił, że inspekcja w pierwszym okresie będzie pomagać pracodawcom w zrozumieniu nowych przepisów. Ewentualne sankcje, dopiero mają pojawić się dopiero w późniejszym okresie.

Nowe przepisy

Aby zabezpieczyć interesy pracowników, możliwość skorzystania z nowego rozwiązania została podzielona w zależności od daty zatrudnienia danego pracownika - wyjaśnił resort przedsiębiorczości.

W myśl nowych rozwiązań pracodawca będzie mógł skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania, jeśli złoży w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika.

"Nie musi tego robić, ale jeśli już się zdecyduje, będzie to także decyzja na przyszłość (niepodlegająca zmianie i dotycząca wszystkich pracowników). Jeżeli pracodawca nie przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą 50 lat" - wyjaśniło ministerstwo.

Natomiast dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca będzie przechowywać 50 lat. Jeśli pracodawca zdecyduje się przechowywać od 1 stycznia przyszłego roku dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wyjaśnił resort. "Jeżeli pracownik i pracodawca będą dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dokument powstanie bez konieczności skanowania dokumentu papierowego" - podkreślono.