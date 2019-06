"Technologia, która powstanie w Polsce, może dotknąć użytkowników na całym świecie"

Technologia dzisiaj nie zna granic. Technologia, która powstanie w Polsce, może dotknąć użytkowników i producentów na całym świecie - stwierdził w rozmowie z TVN24 BiS laureat polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku EY, założyciel spółki XTPL Filip Granek. - Chcemy budować globalnego gracza technologicznego. Wiemy, że trzeba do tego podchodzić z pokorą. Jest to bardzo duże wyzwanie – dodał. W tegorocznym finale konkursu World Entrepreneur Of The Year zwyciężył Brad Keywell, prezes firmy Uptake Technologies. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Monako.