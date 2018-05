"Biznes dla Ludzi". Dla kogo dopłaty do czynszu?

Rządowa propozycja dopłat do czynszów - to jeden z głównych tematów programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS. Gośćmi Roberta Stanilewicza byli Michał Cebula, dyrektor generalny HRE Think Tank oraz Maciej Górka, dyrektor do spraw rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl. Część programu poświęcona była ponadto działalności nierejestrowej.

Program "Biznes dla Ludzi" od poniedziałku do piątku o 17.25 na antenie TVN24 BiS.