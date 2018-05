Zwolnij teraz, nie stój w korku później. Technologia w walce z drogowymi zatorami

Zakorkowane autostrady to częsty widok w wielu krajach. Zachód stopniowo zaczyna wprowadzać nowoczesne technologie, by temu przeciwdziałać. W kilku krajach pojawiają się systemy pozwalające, by ruch stawał się bardziej płynny. Nakazują na przykład zdjąć nogę z gazu, aby wolniej dojeżdżać do zapchanych odcinków. Materiał programu "24 Godziny".

Program "24 Godziny" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS o godz. 21.00.