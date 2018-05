Zbiera pieniądze na samolot. "Tak kazał mi Jezus"

Jesse Duplantis to słynny za oceanem teleewangelista z Nowego Orleanu, który poprosił wiernych o przesyłanie pieniędzy na jego konto, ponieważ zbiera na czwarty odrzutowiec wart 54 milionów dolarów. - To Jezus mi się objawił i kazał mi kupić samolot - mówi pastor i dodaje - przecież gdyby teraz Jezus wrócił na Ziemię, to nie jeździłby na osiołku, tylko latałby samolotem. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS.